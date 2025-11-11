Huấn Hoa Hồng có động thái lạ

Bùi Xuân Huấn (tên thường gọi là Huấn "Hoa Hồng") sinh năm 1985, quê Yên Bái cũ. Huấn "Hoa Hồng" được nhiều người biết đến, nhất là giới trẻ, thông qua các video livestream, kênh YouTube.

Trang Facebook của Huấn Hoa Hồng hiện có hơn 3,6 triệu người theo dõi, ngoài ra, người này cũng sở hữu kênh YouTube, TikTok hàng triệu người theo dõi.

Huấn Hoa Hồng có động thái trên mạng xã hội sau thời gian "biến mất" khỏi mạng xã hội. (Ảnh chụp màn hình)

Sau khi liên tục được nhắc tên trên các trang mạng xã hội, thời gian gần đây Huấn Hoa Hồng đã đột ngột "biến mất" khỏi mạng xã hội. Sự thay đổi này trái ngược hoàn toàn với hình ảnh quen thuộc trước đó, khi Huấn Hoa Hồng liên tục xuất hiện, livestream gần như mỗi ngày để bán hàng và tương tác với người hâm mộ.

Chính động thái "im hơi lặng tiếng" của Huấn Hoa Hồng làm dấy lên sự tò mò và nhiều đồn đoán trong cộng đồng mạng.

Trong khi cư dân mạng đang bán tín bán nghi thì trong tối ngày 10/11, Huấn Hoa Hồng đã đăng hình ảnh của hai vợ chồng lên mạng xã hội kèm theo dòng chia sẻ hé lộ lý do khiến bản thân "biến mất" khỏi mạng xã hội những này vừa qua.

"Mấy nay Huấn bận chuyện gia đình. Chuẩn bị cưới con gái. Vài hôm nữa vợ chồng Huấn live bán hàng cả nhà ủng hộ nhé. Cảm ơn mọi người" , tài khoản Bùi Xuân Huấn có 3,6 triệu người theo dõi chia sẻ.

Bài đăng của Huấn "Hoa Hồng" nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội với hơn 36.000 lượt thích và hơn 2.000 lượt bình luận. Dưới phần bình luận, nhiều người bày tỏ sự bất ngờ và gửi lời chúc mừng đến "giang hồ mạng" nổi tiếng này.

Một tài khoản viết: "Tưởng Huấn gặp chuyện gì, ai ngờ là bận chuyện vui của con gái. Chúc mừng anh nhé!". Người khác hài hước bình luận: "Huấn Hoa Hồng mà làm thông gia thì chắc đám cưới vui lắm đây."

Tuy nhiên, bên cạnh những lời chúc mừng, không ít người tỏ ra hoài nghi về bài đăng này. Một số cư dân mạng cho rằng bức ảnh Huấn "Hoa Hồng" đăng tải cùng vợ có thể là ảnh cũ được chia sẻ lại để trấn an cư dân mạng.

Một tài khoản bình luận: "Không biết ảnh này chụp bao giờ, có khi ai đó đăng để giữ tương tác cho trang Facebook này thôi. Huấn giờ ở đâu rồi?". Người khác bày tỏ: "Chỉ khi nào thấy Huấn lên sóng livestream thì mới tin là vẫn bình an thật."

Trước đó, trưa 29/10, hàng loạt diễn đàn lớn đăng tải thông tin liên quan đến Huấn Hoa Hồng, kèm theo họ tên thật, năm sinh, quê quán và ngành nghề kinh doanh. Sau khi hình ảnh lực lượng chức năng có mặt ở nhà Huấn Hoa Hồng gây sốt, chính Huấn cũng lên clip hứa sẽ livestream vào tối cùng ngày. Động thái nhằm chứng minh mình vẫn ổn này cuối cùng cũng không được thực hiện.