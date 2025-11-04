Huấn Hoa Hồng "rót" vốn vào công ty cây cảnh: Hé lộ con số thật sự phía sau

Ông Bùi Xuân Huấn (SN 1985, quê tại Yên Bái cũ; thường được gọi với cái tên Huấn "Hoa Hồng") được biết đến qua các video livestream trên mạng xã hội. Ông Huấn cũng góp vốn thành lập nhiều doanh nghiệp hoạt động đa ngành. Trong số đó, Công ty cổ phần Tập đoàn HL Group được xem là "đầu tàu".

Theo thông tin trên báo Dân trí, Huấn "Hoa Hồng" góp vốn và điều hành hệ sinh thái doanh nghiệp đa ngành từ y tế, vệ sinh nhà cửa, quảng cáo đến bất động sản. Trong đó, Công ty cổ phần Tập đoàn HL Group có vốn gần 100 tỷ đồng, Huấn giữ 55% cổ phần.

Vườn tùng của Huấn "Hoa Hồng" có những cây giá lên tới cả tỷ đồng

Huấn "Hoa Hồng" còn góp vốn tại Công ty cổ phần Dịch vụ 168, Công ty cổ phần dịch vụ FB châu Á, Công ty cổ phần Huấn Hoa Hồng và Công ty bất động sản Hoa Hồng Land, song nhiều doanh nghiệp hiện không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký.

Đáng chú ý, Huấn "Hoa Hồng" còn góp vốn thành lập Công ty TNHH Vườn tùng Nhật Chiến Huấn JP (xã Gia Lâm, TP Hà Nội). Công ty được thành lập vào tháng 4/2024, do ông Đặng Hoàng Anh Chiến (SN 1985) làm Chủ tịch HĐTV kiêm người đại diện theo pháp luật.

Ngành nghề chính của doanh nghiệp là bán lẻ hoa, cây cảnh, cá cảnh, chim cảnh, vật nuôi cảnh, hàng lưu niệm, hàng đan lát... trong các cửa hàng chuyên doanh; bán lẻ vàng, bạc, đá quý và đá bán quý, đồ trang sức trong các cửa hàng chuyên doanh (trừ vàng miếng, vàng nguyên liệu)...

Tại thời điểm thành lập, công ty có vốn điều lệ 9 tỷ đồng. Về cơ cấu cổ đông, ông Đặng Hoàng Anh Chiến và Bùi Xuân Huấn mỗi người góp 4 tỷ đồng (tương đương 44,44% vốn góp mỗi người), Nguyễn Thị An Trang và Phạm Thị Ngọc Linh mỗi người góp 500 triệu đồng (5,55% vốn góp mỗi người).

Huấn Hoa Hồng check-in tại vườn tùng trăm tỷ.

Thời điểm tháng 5/2024, Huấn "Hoa Hồng" cũng đăng tải hình ảnh, video khai trương vườn tùng Chiến Huấn JP tại Hoài Đức (Hà Nội). Trên trang Facebook sở hữu gần 700.000 người theo dõi, Bùi Xuân Huấn cũng thường xuyên đăng tải hình ảnh rao bán cây cảnh giá bán lên tới hàng trăm triệu đồng.

Hệ sinh thái doanh nghiệp Huấn 'Hoa Hồng'

Bên cạnh đó, theo thông tin trên chuyên trang Doanh nhân và pháp luật, trong hệ sinh thái của mình, Huấn hoa hồng còn góp vốn thành lập Công ty cổ phần Tập đoàn HL Group được xem là "đầu tàu".

HL Group được thành lập vào tháng 2/2022, đặt trụ sở tại khu đô thị Dương Nội, TP Hà Nội. Công ty có vốn điều lệ gần 100 tỷ đồng, hoạt động chính trong lĩnh vực phân phối nước hoa, mỹ phẩm và hàng tiêu dùng.

Ba cổ đông sáng lập bao gồm ông Bùi Xuân Huấn góp hơn 54,9 tỷ đồng (tương đương 55% vốn), bà Phạm Thị Ngọc Linh góp 39,9 tỷ đồng (40% vốn) và ông Nguyễn Văn Tâm góp hơn 4,9 tỷ đồng (5% vốn). Ông Bùi Xuân Huấn giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Người đại diện pháp luật.

Dù có ngành nghề kinh doanh chính là bán lẻ thuốc, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh, hiện nay doanh nghiệp này bị xác định là không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký. Trái ngược với các hoạt động quảng bá ban đầu, HL Group không có nhân sự hiện diện và không phát sinh giao dịch tại nơi đặt trụ sở.

Trước HL Group, Huấn hoa hồng từng góp vốn hoặc điều hành một số công ty khác như Công ty cổ phần Dịch vụ 168 (thành lập năm 2018) và Công ty cổ phần Dịch vụ FB Châu Á.

Công ty Dịch vụ 168 có trụ sở tại TP.HCM, ngành nghề chính là vệ sinh nhà cửa, vốn điều lệ ban đầu 2 tỷ đồng, sau đó tăng lên 20 tỷ đồng chỉ sau một năm. Tương tự, Công ty FB Châu Á, do vợ ông Huấn đứng tên, có vốn điều lệ 8 tỷ đồng. Cả hai doanh nghiệp này hiện đều không hoạt động tại địa chỉ đăng ký.

Ông Huấn cũng tham gia vào lĩnh vực bất động sản và quảng cáo. Tháng 9/2022, Công ty cổ phần Bất động sản Hoa Hồng Land được thành lập tại tỉnh Phú Thọ, vốn điều lệ 2 tỷ đồng. Trong đó, ông Bùi Xuân Huấn góp 800 triệu đồng (40% vốn).

Tháng 2/2023, Công ty cổ phần Huấn Hoa Hồng (TP Hà Nội) được thành lập với vốn 1,1 tỷ đồng, hoạt động trong lĩnh vực quảng cáo. Ông Huấn góp 55% vốn và ông Vũ Bình Long giữ chức Tổng giám đốc.

Ngoài các pháp nhân trên, ông Bùi Xuân Huấn và vợ còn thường xuyên livestream bán hàng nước hoa, mỹ phẩm mang thương hiệu riêng, trong đó có nhiều mẫu nước hoa chiết với giá vài chục nghìn đồng.