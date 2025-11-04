Hà Nội: 16 hộ bị lún, nứt nhà cửa khi thi công Trạm bơm tiêu Yên Nghĩa

UBND TP. Hà Nội vừa thông tin về việc chi trả bồi thường đối với 16 hộ dân bị lún, nứt nhà cửa khi thi công Dự án Trạm bơm tiêu Yên Nghĩa .

Theo UBND TP. Hà Nội, quá trình thi công đóng cừ dự ứng lực bờ kênh La Khê thuộc gói thầu số 16K , dự án xây dựng Trạm bơm tiêu Yên Nghĩa đã làm một số nhà dân bị ảnh hưởng.

Ban Quản lý dự án đã phối hợp cùng UBND phường Vạn Phúc cũ (nay là UBND phường Hà Đông), tổ dân phố số 9 làm việc với 16 hộ dân bị ảnh hưởng, yêu cầu nhà thầu thi công thực hiện giám định tổn thất , tính toán chi phí bồi thường, khắc phục tổn thất.

Đến ngày 30/10/2025, nhà thầu thi công là Công ty Cổ phần Xây dựng Huyền Minh đã thực hiện bồi thường được 14/16 nhà dân bị ảnh hưởng do rung chấn gây ra trong quá trình thi công cừ bờ kênh La Khê.

Hạng mục cứng hóa kênh La Khê vẫn đang vướng mặt bằng

Trước đó, ngày 3/7/2025, Công ty Cổ phần Xây dựng Huyền Minh có báo cáo gửi Ban Quản lý, duy tu các công trình nông nghiệp và Môi trường về kết quả công tác đền bù tổn thất. Trong nội dung báo cáo còn 2 hộ dân đã được nhà thầu tổ chức thực hiện giám định lần 2 và được 2 hộ dân đồng thuận. Nhà thầu cam kết sẽ chi trả cho 2 hộ dân trước ngày 31/7/2025. Sau đó, Ban QLDA đã có văn bản gửi nhà thầu thi công yêu cầu thực hiện bồi thường cho 02 hộ dân trên trước ngày 5/9/2025.

Tuy nhiên, nhà thầu thi công vẫn chưa thực hiện. Hiện nay, chủ đầu tư tiếp tục đôn đốc đơn vị thi công khẩn trương thực hiện theo nội dung 2 bên đã thống nhất.

UBND thành phố sẽ đôn đốc chủ đầu tư giải quyết dứt điểm tồn tại, đáp ứng nguyện vọng, kiến nghị của cử tri.

Được biết, dự án Cải thiện hệ thống tiêu nước phía Tây thành phố Hà Nội (Trạm bơm tiêu Yên Nghĩa) là dự án trọng điểm của Hà Nội, nhằm cải thiện hệ thống tiêu thoát nước cho khu vực phía Tây. Dự án bao gồm hai hạng mục chính là xây dựng cụm công trình đầu mối trạm bơm (đã hoàn thành) và hạng mục cứng hóa, cải tạo kênh La Khê để dẫn nước về trạm. Tuy nhiên, đến nay hạng mục cứng hóa kênh La Khê vẫn chưa hoàn thành, mà nguyên nhân là do công tác giải phóng mặt bằng.

Thống kê của UBND phường Hà Đông, đến ngày 3/11, còn 3 hộ đã nhận tiền hỗ trợ, bồi thường, nhưng chưa bàn giao mặt bằng. Trên toàn tuyến, hiện còn 12 trường hợp chưa phê duyệt phương án hỗ trợ, bồi thường khi nhà nước thu hồi đất.

UBND phường Hà Đông cho biết, sẽ cố gắng để hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng dự án trong năm 2026.