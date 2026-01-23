Nóng: Bộ Y tế thu hồi giấy phép kinh doanh dược của một công ty dược phẩm tại Hà Nội

Theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế, Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược số 793/ĐKKDD-BYT cấp ngày 03/01/2023 cho Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Nội đã chính thức bị thu hồi.

Doanh nghiệp có trụ sở chính tại số 170 đường La Thành, phường Ô Chợ Dừa, thành phố Hà Nội. Địa điểm kinh doanh đặt tại Lô 15, Khu công nghiệp Quang Minh, xã Quang Minh, thành phố Hà Nội.

Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của doanh nghiệp là ông Nguyễn Phú Bình, trình độ Dược sĩ đại học, sở hữu Chứng chỉ hành nghề dược số 01576/HNO-CCHND do Sở Y tế TP Hà Nội cấp ngày 25/11/2013. Loại hình kinh doanh được cấp phép trước đây là xuất khẩu, nhập khẩu thuốc.

Về lý do thu hồi, Bộ Y tế cho biết Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Nội đã có Công văn số 115/CV-DPHN ngày 01/12/2025 đề nghị thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược do không tiếp tục kinh doanh dược trong lĩnh vực xuất khẩu, nhập khẩu thuốc tại địa điểm kinh doanh nêu trên.

Quyết định thu hồi có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Đồng thời, Quyết định số 01/QĐ-BYT ngày 03/01/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược cho Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Nội cũng chính thức hết hiệu lực.

Bộ Y tế giao Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý Dược, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Nội, Giám đốc Sở Y tế TP Hà Nội cùng các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.