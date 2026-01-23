20h tối nay (ngày 23/1), tại sân vận động Mỹ Đình, sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng, trong đó có màn pháo hoa nghệ thuật.

Sự kiện mang ý nghĩa chính trị – văn hóa sâu sắc, chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đồng thời hướng tới kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 – 3-2-2026).

Chương trình do Thành ủy Hà Nội chủ trì thực hiện, UBND TP Hà Nội phối hợp cùng Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức theo hình thức xã hội hóa. Tập đoàn Sun Group là đơn vị đồng hành tổ chức và tài trợ.

Ngay từ sớm đã có rất đông người dân đổ về Sân vận động Mỹ Đình chờ đợi chiêm ngưỡng những màn pháo hoa rực sáng trên bầu trời. Khu vực các tuyến đường xung quanh sân vận động như Lê Đức Thọ, Mễ Trì, Đại lộ Thăng Long… ghi nhận lượng phương tiện tăng cao, dòng người tập trung mỗi lúc một đông.

Chương trình nghệ thuật mang tên “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng” bắt đầu từ 20h, gồm ba chương nội dung, đan xen các màn pháo hoa hỏa thuật tầm thấp.

Người dân Hà Nội khoác áo ấm, tập trung quanh SVĐ Mỹ Đình từ sớm trong tiết trời 12–14 độ C, chờ xem pháo hoa chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng.

Thời tiết lạnh giá nhưng lượng người đổ về khu vực SVĐ Mỹ Đình mỗi lúc một đông

Mặc dù thời tiết Hà Nội về tối khá lạnh, nền nhiệt chỉ khoảng 12–14 độ C, kèm theo gió lạnh từng cơn, song điều đó không làm giảm sự háo hức của người dân. Nhiều người khoác thêm áo ấm, quàng khăn, kiên nhẫn đứng chờ trong cái rét buốt để được chứng kiến màn pháo hoa nghệ thuật rực rỡ trên bầu trời Mỹ Đình, góp phần tạo nên một buổi tối đông lạnh nhưng đầy không khí lễ hội.

Một nhóm gia đình trải thảm mang theo cả nước uống, đồ ăn vặt ngồi chờ đợi chiêm ngưỡng màn pháo hoa nghệ thuật rực sáng trên bầu trời

20h10, Pháo hoa nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng

Màn trình diễn pháo hoa bám sát kịch bản tổng thể của chương trình nghệ thuật đặc biệt. Ảnh: Như Hoàn

Theo kế hoạch, chương trình bắn pháo hoa chính thức được dàn dựng xuyên suốt với 6 đợt pháo hoa liên tiếp, kết thúc bằng pháo hoa tầm cao kéo dài khoảng 15 phút. Ảnh: Như Hoàn

Màn trình diễn pháo hoa diễn ra vào lúc 20h ngày 23/1 sẽ sử dụng gần 10.000 đơn vị pháo hoa, gồm khoảng 4.600 quả pháo hoa tầm cao, 950 giàn phun pháo hoa và 4.400 ống pháo hoa hỏa thuật, quy mô gấp nhiều lần so với các sự kiện thường niên. (Ảnh: Trung Lê)

20h30, Người dân trầm trồ trước những màn pháo hoa rực sáng trên bầu trời chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng

Những chùm pháo hoa rực rỡ bừng sáng trên bầu trời Mỹ Đình, tỏa sắc lung linh, đồng loạt vươn cao và nở rộ trong tiếng nhạc hào hùng. Ánh sáng pháo hoa soi sáng không gian sân vận động, tạo nên khoảnh khắc trang trọng, giàu cảm xúc, đánh dấu niềm vui và niềm tin chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng.





Ngoài màn pháo hoa khép lại chương trình, pháo hoa hỏa thuật còn được lồng ghép trong nhiều tiết mục biểu diễn, kết hợp âm nhạc, ánh sáng, laser và hiệu ứng sân khấu.

20h50, Tại SVĐ Mỹ Đình, ngay khi màn pháo hoa đầu tiên bừng sáng trên bầu trời, người dân đồng loạt hò reo, vỗ tay trong niềm hân hoan, phấn khởi.

Người dân tập trung khá đông bên ngoài, chờ đợi chiêm ngưỡng những màn pháo hoa rực sáng trên bầu trời. Ảnh: Xuân Hoàng









21h10, Bên cạnh pháo hoa, điểm nhấn của chương trình còn diễn ra chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu, chia thành ba chương xuyên suốt với tên gọi: "Tráng ca dưới cờ Đảng", "Với Đảng, trọn niềm tin yêu" và "Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng".







22h00, Pháo hoa rực sáng bầu trời Mỹ Đình chào mừng thành công Đại hội Đảng






