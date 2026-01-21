Tối 21/1, người dân Hà Nội háo hức ngắm nhìn màn trình diễn pháo hoa tổng duyệt cực mãn nhãn tại sân vận động Mỹ Đình

Theo đó, dự kiến trong đêm tổng duyệt chương trình vào ngày 21/1, Ban tổ chức sẽ tiếp tục triển khai thử nghiệm trận địa pháo hoa với mật độ pháo dày hơn, nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối, độ chính xác về thời gian và sự đồng bộ giữa âm thanh, ánh sáng cùng hiệu ứng hỏa thuật cho trận địa chính thức có quy mô gấp 100 lần, đặc biệt là màn pháo hoa tầm cao kéo dài 15 phút.

Điểm bắn pháo hoa được bố trí tại khu vực Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình. Trong đó, pháo hoa hỏa thuật được lắp đặt trên mái và hai bên cánh gà khán đài B; pháo hoa nổ tầm cao được bố trí tại khu vực từ nửa đường Lê Đức Thọ qua cột đồng hồ đến bãi đất trống trước Cung thể thao dưới nước, phường Từ Liêm.

Tổng số pháo hoa sử dụng gồm 4.600 quả pháo hoa tầm cao, 950 giàn phun hoa các loại và 4.400 ống pháo hoa hỏa thuật.

Ngay từ sớm, nhiều bạn trẻ đã tập trung trên đường Phạm Hùng để theo dõi màn tổng duyệt bắn pháo hoa tối ngày 21/1

Ảnh: Như Hoàn

Nhiệt độ ngoài trời chỉ hơn 10 độ C nên ai nấy đều khoác áo ấm, trùm khăn kín mít. Ảnh: Như Hoàn

Theo kế hoạch, chương trình bắn pháo hoa chính thức sẽ diễn ra trong khoảng 30 phút, bắt đầu từ 20h10 ngày 23/1/2026, bám sát kịch bản tổng thể của chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng.

Clip màn bắn pháo hoa rực sáng trên bầu trời Hà Nội tối 21/1. Thực hiện: Như Hoàn

Clip: Trung Lê

Khoảng 20h, màn tổng duyệt bắn pháo hoa chính thức bắt đầu. Ảnh: Như Hoàn

Nhiều người dân háo hức vì được thưởng thức màn trình diễn ánh sáng đẹp mắt

Ban tổ chức triển khai thử nghiệm trận địa pháo hoa với mật độ pháo dày hơn, nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối, độ chính xác về thời gian và sự đồng bộ giữa âm thanh, ánh sáng cùng hiệu ứng hỏa thuật cho trận địa chính thức có quy mô gấp 100 lần, đặc biệt là màn pháo hoa tầm cao kéo dài 15 phút. Ảnh: Trung Lê

Màn trình diễn ánh sáng tối 21/1 mãn nhãn khiến người dân phải trầm trồ. Ảnh: Trung Lê

Trước đó, vào tối 18/1, buổi sơ duyệt trình diễn pháo hoa nghệ thuật quy mô lớn trước thềm chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Đại hội Đảng lần thứ XIV đã thu hút sự chú ý của đông đảo người dân Thủ đô. Nhiều người bày tỏ sự bất ngờ và thích thú trước các hiệu ứng pháo hoa mới lạ, độc đáo lần đầu xuất hiện.

Theo Ban tổ chức, để rà soát tổng thể phương án bắn, các đơn vị liên quan đã tiến hành vận hành thử toàn bộ sân khấu, đồng thời bắn thử khoảng 100 quả pháo hoa tầm cao kết hợp với hệ thống hỏa thuật. Dù chỉ là buổi thử nghiệm với quy mô hạn chế, màn trình diễn vẫn tạo nên khung cảnh rực rỡ, mang đến một “sân khấu” ánh sáng mãn nhãn trên bầu trời Hà Nội.