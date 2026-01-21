Phát hiện 18 người chuyển khoản hơn 40 triệu đồng vào tài khoản của thanh niên SN 2008: Công an khẩn trương dùng nhiều biện pháp nghiệp vụ điều tra

Theo thông tin từ Công an xã Bằng Mạc, vào hồi 8 giờ ngày 15/01/2026, đơn vị đã tiếp nhận tin báo của anh Nông Văn Hoan (sinh năm 1989, trú tại thôn Nà Mần, xã Bằng Mạc, tỉnh Lạng Sơn) về việc con trai anh (sinh năm 2010) bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản khi giao dịch mua xe máy qua mạng xã hội Facebook.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã đã nhanh chóng lập hồ sơ ban đầu, xác minh nội dung vụ việc và triển khai các biện pháp nghiệp vụ nhằm truy vết đối tượng gây án. Lãnh đạo Công an xã xác định đây là vụ việc lừa đảo trên không gian mạng, có dấu hiệu lợi dụng sự thiếu kinh nghiệm và tâm lý nhẹ dạ của người chưa đủ tuổi thành niên, cần được xử lý kịp thời.

Theo trình bày của anh Hoan, vào khoảng 22 giờ ngày 13/01/2026, con trai anh sử dụng mạng xã hội Facebook và thấy tài khoản mang tên “MINH TU” đăng bài quảng cáo hỗ trợ mua xe máy trả góp. Bài viết giới thiệu có bán xe máy nhãn hiệu Vision với giá rẻ, thủ tục đơn giản, thu hút sự quan tâm của cháu.

Đối tượng T.M.T bị Công an xã Bằng Mạc bắt giữ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh: Công an tỉnh Lạng Sơn

Sau khi nhắn tin trao đổi, đối tượng sử dụng tài khoản “MINH TU” giới thiệu đang có xe Vision và yêu cầu người mua chuyển tiền đặt cọc để làm thủ tục giao xe tại khu vực Đồng Mỏ, xã Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn. Đối tượng cung cấp số tài khoản ngân hàng và liên tục thúc giục chuyển tiền để “giữ xe”.

Tin tưởng vào những thông tin được đưa ra, con trai anh Hoan đã nhiều lần chuyển tiền đặt cọc cho đối tượng với tổng số tiền là 5 triệu đồng. Tuy nhiên, sau khi nhận đủ tiền, tài khoản “MINH TU” bất ngờ chặn toàn bộ liên lạc, không phản hồi tin nhắn hay cuộc gọi, khiến gia đình anh Hoan nghi ngờ và trình báo cơ quan Công an.

Tiến hành xác minh các thông tin liên quan đến tài khoản Facebook và dòng tiền giao dịch, Công an xã Bằng Mạc đã áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ. Đến chiều cùng ngày 15/01/2026, lực lượng Công an đã xác định được đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo là T.M.T (sinh năm 2008, trú tại thôn Hiền Lương, xã Nội Bài, thành phố Hà Nội).

Tại cơ quan Công an, T.M.T khai nhận đã lập và sử dụng tài khoản Facebook “MINH TU” để đăng tải các bài rao bán xe máy giá rẻ trên các hội nhóm, với mục đích chiếm đoạt tiền của người có nhu cầu mua xe. Đối tượng thừa nhận đã chiếm đoạt 5 triệu đồng của con trai anh Hoan bằng hình thức yêu cầu chuyển tiền đặt cọc rồi cắt đứt liên lạc.

Không chỉ dừng lại ở một vụ việc, T.M.T còn khai đã thực hiện hành vi lừa đảo đối với 17 người khác tại nhiều địa phương, với tổng số tiền chiếm đoạt là 37.290.000 đồng. Tính cả số tiền 5 triệu đồng chiếm đoạt của con trai anh Hoan, T.M.T đã nhận được hơn 42 triệu đồng. Toàn bộ số tiền này, đối tượng cho biết đã sử dụng vào mục đích cá nhân.

Đối tượng T.M.T tại Cơ quan Công an. Ảnh: Công an tỉnh Lạng Sơn

Hiện Công an xã Bằng Mạc đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan để mở rộng xác minh, làm rõ các bị hại khác, đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.

Vụ việc cho thấy sự chủ động, kịp thời và hiệu quả trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm của lực lượng Công an xã Bằng Mạc, góp phần giữ vững an ninh trật tự tại địa phương.

Qua đây, cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác khi mua bán, giao dịch trên không gian mạng; tuyệt đối không chuyển tiền đặt cọc, không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng cho các tài khoản mạng xã hội không rõ danh tính, nguồn gốc. Đặc biệt, các gia đình cần quan tâm, quản lý và hướng dẫn con em mình khi sử dụng mạng xã hội, nhằm chủ động phòng ngừa các hành vi lừa đảo, góp phần bảo đảm an ninh trật tự ngay từ cơ sở.

Theo Công an tỉnh Lạng Sơn