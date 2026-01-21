Bắt tạm giam một shipper hiếp dâm bé gái 12 tuổi

Chiều 21-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối tượng Trần Chí Vĩ (21 tuổi; cư trú phường Rạch Giá, tỉnh An Giang) về hành vi "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".

Trần Chí Vĩ đang nghe tống đạt quyết định bắt tạm giam

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, Vĩ là một nhân viên shipper. Do thường xuyên được người nhà của A. (12 tuổi; cư trú phường Rạch Giá) thuê đi mua đồ ăn cho A. nên Vĩ quen biết rồi kết bạn và nhắn tin qua ứng dụng Zalo với A.

Tháng 10-2025, Vĩ hẹn A. đi chơi rồi dụ dỗ, đưa A. đến nhà người quen của Vĩ. Tại đây, Vĩ đã thực hiện hành vi hiếp dâm đối với cháu A. Đến ngày 14-11-2025, cũng với thủ đoạn tương tự, Vĩ đã dụ dỗ và hiếp dâm A. lần thứ 2.

Sự việc sau đó được A. kể lại cho người thân và gia đình nghe nên gia đình A. đã làm đơn tố giác Vĩ.