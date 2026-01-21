Cụ ông vượt 1.500km đến Sơn La rước bạn gái quen qua mạng về sống chung: Các con phản ứng bất ngờ

Mới đây, mạng xã hội xôn xao trước câu chuyện cụ ông vượt 1.500km từ Đắk Lắk ra Sơn La để gặp bạn gái quen qua mạng. Hai nhân vật chính trong câu chuyện là ông Lừ (73 tuổi, hiện sống tại xã Krông Á, tỉnh Đắk Lắk) và bà Sùng Thị Mỷ (51 tuổi, sống ở xã Chiềng Khoong, tỉnh Sơn La).

Thông tin trên Tạp chí Phụ nữ mới cho hay, trước khi đi, ông Lừ có nói chuyện với con cháu, sau đó bắt xe khách từ Đắk Lắk ra nhà con gái ở Lào Cai, rồi tiếp tục nhờ cháu ngoại đưa lên Sơn La tìm bà. Riêng đoạn đường từ Lào Cai đến Sơn La đã hơn 300km. Ồng Lừ được cháu đưa đi bằng xe máy, băng qua nhiều cung đường đèo núi quanh co, hiểm trở, mất trọn 1 ngày, ông đã tìm được đến nơi bà sinh sống.

Ông Lừ vượt đường xa, đến thăm bạn gái quen qua mạng.

Bà Mỷ là người phụ nữ đơn thân, sống một mình trong căn nhà vách đơn sơ giữa núi rừng, không con cái. Gặp nhau, hai ông bà ngồi trò chuyện, tâm sự thật lâu sau thời gian dài nói chuyện qua điện thoại. Ông Lừ ở lại nhà bà Mỷ, cùng ăn bữa cơm đầm ấm. 2 ngày sau, cảm thấy hợp ý nhau nên bà Mỷ đồng ý theo ông Lừ về Đắk Lắk sinh sống.

Ông Lừ cùng 1 vài người họ hàng sang nhà ngoại của bà Mỷ thưa chuyện. Mối duyên của ông bà được gia đình bà Mỷ ủng hộ. Sau đó, bà Mỷ thu dọn đồ đạc, làm bữa cơm chia tay bà con láng giềng rồi lên chuyến xe cùng ông Lừ vào Đắk Lắk.

Hành trình đi tìm hạnh phúc của ông Lừ đã được người cháu quay lại, đăng lên mạng xã hội và nhận được sự quan tâm lớn, khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Được biết, ông Lừ là người dân tộc Mông, sinh ra ở Lào Cai nhưng vào Đắk Lắk sống từ năm 2003. Ông có 6 người con, hầu hết để sống ở Đắk Lắk, gần nhà ông, còn 1 người con gái sống ở Lào Cai. Vợ của ông Lừ đã qua đời cách đây 1 thời gian.

Bà Mỷ đồng ý rời ngôi nhà nhỏ, theo ông Lừ vào Đắk Lắk sinh sống.

Các con vui mừng, gọi bạn gái của bố là "mẹ"

Chia sẻ trên báo VietNamNet, anh Lý Seo Ký (SN 1981, con trai thứ 4 của ông Lừ) tâm sự, từ ngày có bà Mỷ, căn nhà nhỏ của bố anh ấm cúng hơn. Người con trai mừng vì bố đã tìm được người bạn đồng hành sau những ngày tháng lẻ bóng.

Anh Ký cho hay, sau khi mẹ anh qua đời, bố sống cùng người con gái bị khuyết tật trong căn nhà nhỏ. Con cái tuy ở gần song cũng không thể bầu bạn sớm tối với bố vì còn bận công việc riêng. Anh Ký cùng các anh em xác định mẹ mất rồi thì cũng cần tìm cho bố một người để bầu bạn. Mấy anh em rất phấn khởi khi biết bố đang quen một người phụ nữ qua mạng.

Đầu năm 2026, ông Lừ gọi các con đến nói chuyện và cho biết sẽ đến Sơn La gặp người phụ nữ mới quen. Nghe vậy, cả nhà đều ủng hộ. Vì bận việc nên mấy anh em không thể đưa bố đi mà để ông đi xe khách đến nhà người con gái ở Lào Cai rồi nhờ cháu ngoại đưa ông Lừ đi gặp bà Mỷ.

Gia đình ông Lừ làm cơm đón thành viên mới. (Ảnh: VietNamNet)

Trong suốt hành trình, anh Ký vẫn luôn dõi theo, thường xuyên gọi điện cho bố hỏi thăm tình hình. Khi mọi chuyện tốt đẹp, anh Ký thở phào.

Ngày anh Lừ đưa bà Mỷ về nhà, cả gia đình quây quần, mong đợi, làm 3 mâm cỗ để chào đón thành viên mới. Các con ông Lừ gọi bà Mỷ là mẹ vì: “Người bố lấy về thì phải gọi là mẹ chứ. Đó là lẽ thường tình”.

Anh Ký cùng các anh, chị em rất mừng và mong rằng ông Lừ và Mỷ sẽ sống quãng đời tiếp theo thật vui vẻ.