Thay đổi mới nhất về các tuyến đường sẽ bị cấm/tạm cấm trong 4 ngày tới: Người dân cần cập nhật sớm

Căn cứ tình hình thực tế và nhằm bảo đảm an ninh, trật tự an toàn giao thông phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Công an TP Hà Nội đã ban hành phương án điều chỉnh tổ chức giao thông, trong đó cấm và hạn chế một số phương tiện trên các tuyến đường trọng điểm.

Theo thông báo, Đại hội XIV diễn ra tại Trung tâm Hội nghị quốc gia từ ngày 19 đến 25/1. Trong thời gian từ 21h ngày 20/1 đến hết ngày 25/1, Công an TP Hà Nội sẽ triển khai các biện pháp phân luồng, tổ chức hướng đi cho phương tiện nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các đoàn đại biểu.

Thời gian: từ 21h ngày 20/1 đến hết ngày 25/1.

- Cấm triệt để toàn bộ xe ô tô có trọng tải cho phép toàn bộ từ 10 tấn trở lên (trừ các xe ôtô phục vụ Đại hội, xe có phù hiệu bảo vệ, xe buýt, xe vệ sinh và xe giải quyết sự cố) hoạt động trên các tuyến đường: Đại lộ Thăng Long cả 2 chiều và đường gom (từ Phạm Hùng - Tỉnh lộ 70), Vành đai 3 trên cao cả 2 chiều (đoạn từ cầu Thăng Long - nút giao với Quốc lộ 5A).

- Hạn chế đối với các phương tiện khác (trừ các xe ôtô phục vụ Đại hội, xe có phù hiệu bảo vệ, xe buýt, xe vệ sinh và xe giải quyết sự cố), trên tuyến đường: Đại lộ Thăng Long cả 2 chiều và đường gom (từ Phạm Hùng - Tỉnh lộ 70), Vành đai 3 trên cao (đoạn từ cầu Thăng Long - nút giao với Quốc lộ 5A).

Để bảo đảm an ninh, an toàn cho các đại biểu tham dự Đại hội, Công an TP Hà Nội đề nghị người tham gia giao thông nghiêm túc chấp hành quy định của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Khi gặp các đoàn xe ưu tiên đang phát tín hiệu làm nhiệm vụ, người điều khiển phương tiện cần nhanh chóng chuyển hướng vào các tuyến đường ngang hoặc điểm giao cắt gần nhất, thực hiện theo hướng dẫn của lực lượng chức năng để nhường đường.

Đối với các phương tiện được phép lưu thông qua khu vực tạm cấm, hạn chế, người lái xe phải tuân thủ đầy đủ hệ thống báo hiệu đường bộ và không sử dụng còi trong quá trình di chuyển.

Công an TP Hà Nội thông báo để người dân nắm rõ, chủ động sắp xếp lộ trình và thời gian đi lại phù hợp, đồng thời phối hợp, hỗ trợ lực lượng chức năng hoàn thành nhiệm vụ bảo đảm an ninh, an toàn giao thông trong thời gian diễn ra Đại hội.

Trước đó, trong thông báo phát đi ngày 13/1, Công an TP Hà Nội cho biết chỉ áp dụng biện pháp tạm dừng lưu thông đối với các xe có tải trọng trên 10 tấn trên tuyến Vành đai 3 trên cao, đoạn từ cầu Thăng Long đến nút giao quốc lộ 5A, trong khung giờ từ 6h đến 21h hằng ngày, kéo dài từ 19/1 đến 25/1.

Bên cạnh điều chỉnh nêu trên, theo phương án phân luồng đã được công bố trước đó, trong khoảng thời gian từ ngày 19/1 đến 25/1, vào các khung giờ cao điểm gồm 6h–8h30, 10h30–12h, 13h–14h và 16h–19h, lực lượng chức năng sẽ tạm thời cấm xe tải thông thường, xe tải chuyên dụng và ô tô chở khách từ 16 chỗ trở lên lưu thông trên nhiều tuyến đường trọng điểm.

Cụ thể, các tuyến bị áp dụng biện pháp hạn chế gồm: đường Phạm Hùng (đoạn từ Mễ Trì đến Trần Duy Hưng), đại lộ Thăng Long (làn giáp Trung tâm Hội nghị quốc gia, đoạn từ Phạm Hùng đến đường gom phải đại lộ Thăng Long – Lê Quang Đạo), cùng các tuyến Trần Hữu Dực, Lê Đức Thọ, Lê Quang Đạo, Đỗ Đức Dục, Miếu Đầm, Trần Duy Hưng và Khuất Duy Tiến (đoạn từ Lê Văn Lương đến Phạm Hùng).

Ngoài ra, các phương tiện thuộc diện hạn chế cũng không được lưu thông trên các tuyến Nguyễn Chí Thanh; Liễu Giai (đoạn từ Nguyễn Chí Thanh đến Phan Kế Bính); Đào Tấn; Kim Mã; Vạn Phúc; Nguyễn Thái Học; Trần Phú; Hùng Vương; Chu Văn An; Hoàng Diệu; Độc Lập; Lê Hồng Phong; Hoàng Văn Thụ; Nguyễn Tri Phương; Điện Biên Phủ; Lê Duẩn (đoạn từ Điện Biên Phủ đến Nguyễn Du); Hàng Lọng; Trần Bình Trọng; Trần Hưng Đạo (đoạn từ Quang Trung đến Quán Sứ); Quán Sứ và Tràng Thi.

Danh sách các tuyến bị hạn chế còn bao gồm Hoàng Hoa Thám, Thanh Niên, Thụy Khuê, Nghi Tàm, Âu Cơ, An Dương Vương, Yên Phụ, Trần Nhật Duật, Hai Bà Trưng, Láng, Láng Hạ, Lê Văn Lương, Khuất Duy Tiến, Mễ Trì và đại lộ Thăng Long.

Trong thời gian áp dụng các biện pháp tạm cấm và hạn chế, lực lượng chức năng sẽ tổ chức hướng dẫn các phương tiện di chuyển theo lộ trình thay thế. Theo đó, phương tiện từ các tỉnh phía Đông đi các tỉnh phía Tây được khuyến cáo di chuyển theo cao tốc Hà Nội – Hải Phòng hoặc quốc lộ 5, sau đó rẽ phải lên đường dẫn cầu Thanh Trì – cầu Phù Đổng, tiếp tục đi đến nút giao Ninh Hiệp và theo quốc lộ 3 mới, hoặc di chuyển theo chiều ngược lại.

Đối với các phương tiện từ phía Nam đi các tỉnh phía Đông, Tây và Bắc, lộ trình được đề xuất là cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ, rẽ phải tại nút giao Đỗ Mười để đi đường Đỗ Mười, Vành đai 3 trên cao – cầu Thanh Trì, sau đó theo đường dẫn cao tốc Hà Nội – Hải Phòng để đi các tỉnh phía Đông; hoặc qua cầu Phù Đổng – quốc lộ 3 mới để đi phía Tây; hoặc tiếp tục đi thẳng theo cao tốc Hà Nội – Bắc Giang để đến các tỉnh phía Bắc và ngược lại.

Các phương tiện từ phía Nam di chuyển lên khu vực Tây Bắc được hướng dẫn đi theo đường Hồ Chí Minh – quốc lộ 21A. Trường hợp đi từ phía Nam sang các tỉnh phía Tây có thể lựa chọn tuyến Pháp Vân – Cầu Giẽ – Đỗ Mười – Ngọc Hồi, hoặc từ quốc lộ 1A rẽ vào Phan Trọng Tuệ – Cầu Bươu – Văn Khê – Lê Trọng Tấn – Hoàng Tùng – đường gom đại lộ Thăng Long – Tây Mỗ – Miêu Nha – Xuân Phương – Cầu Diễn – Hồ Tùng Mậu – Phạm Văn Đồng – cầu Thăng Long – Võ Văn Kiệt – quốc lộ 2.

Riêng đối với phương tiện từ Phú Thọ về trung tâm Hà Nội theo quốc lộ 32, cao tốc Hà Nội – Hòa Bình hoặc đường Làng Văn hóa, lực lượng chức năng khuyến cáo di chuyển theo các tuyến Cầu Diễn – Hồ Tùng Mậu hoặc quốc lộ 21 – quốc lộ 6 – Quang Trung – Trần Phú – Nguyễn Trãi, đồng thời hạn chế đi vào đại lộ Thăng Long.

(Tổng hợp/Ảnh minh họa: Internet)