Sẵn sàng đón 2026: Người dân đổ về trung tâm, trải bạt giữ chỗ xem pháo hoa trước 9 tiếng

18h: Giới trẻ TP.HCM xúng xính xuống phố

Từ khoảng 18 giờ, không khí đón năm mới tại TP.HCM đã bắt đầu nóng dần lên. Khắp khu vực Công viên Bờ sông Sài Gòn, dòng người đổ về ngày một đông. Các bạn trẻ xúng xính, sẵn sàng ghi lại khoảnh khắc chuyển giao năm mới.

Các hàng quán ven công viên nhanh chóng kín chỗ. Nhiều nhóm bạn ngồi sẵn trên vỉa hè trò chuyện. Không ít người đến từ rất sớm để giữ vị trí đẹp, hướng tầm mắt ra khu vực bắn pháo hoa và sân khấu countdown.

Nhóm bạn trẻ tụ tập trên vỉa hè (Ảnh: Viết Thanh)

Các cặp đôi chụp ảnh kỷ niệm (Ảnh: Viết Thanh)

Những quán ăn kín chỗ (Ảnh: Viết Thanh)

Các bạn trẻ tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc cuối năm (Ảnh: Viết Thanh)

Đêm giao thừa Tết dương lịch 2026, TP.HCM sẽ tổ chức bắn pháo hoa nghệ thuật tại 6 địa điểm, kết hợp nhiều hoạt động văn hóa và nghệ thuật, countdown và trang trí ánh sáng trên các tuyến đường trung tâm, tạo không khí đón năm mới.

Theo đó, 3 điểm bắn pháo hoa tầm cao sẽ được tổ chức tại khu vực đầu hầm sông Sài Gòn (phường An Khánh - đối diện bến Bạch Đằng, phố đi bộ Nguyễn Huệ), khu trung tâm thành phố mới (phường Bình Dương) và quảng trường Tam Thắng (phường Vũng Tàu).

3 điểm bắn pháo hoa tầm thấp được tổ chức tại công viên văn hóa Đầm Sen (phường Bình Thới); tòa tháp SAIGON MARINA IFC (phường Sài Gòn) và Khu Biệt thự Kim Long (cầu Rạch Đỉa, xã Nhà Bè). Toàn bộ kinh phí đều được huy động xã hội hóa, đảm bảo quy mô và chất lượng.

15h: Nhiều người trải bạt "cắm trại" từ sớm tại khu vực hồ Hoàn Kiếm

Chiều 31/12, khi thời khắc chuyển giao sang năm mới 2026 còn nhiều giờ nữa, khu vực phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm đã sớm nhộn nhịp hơn ngày thường.

Dọc các tuyến phố quanh hồ Hoàn Kiếm và Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, từng tấm bạt được trải ngay ngắn trên vỉa hè, ven hồ. Có nhóm đi đông đủ cả gia đình, có nhóm bạn trẻ rủ nhau đến từ sớm với tâm lý “đi sớm cho chắc chỗ đẹp”. Nhiều người cho biết họ chấp nhận chờ đợi nhiều tiếng để có vị trí thuận lợi, vừa xem countdown, vừa ngắm pháo hoa trong khoảnh khắc giao thừa Tết Dương lịch.

Nhiều nhóm bạn đã xếp chỗ ngồi từ sớm (Ảnh: thuy_ann)

Không khí càng về chiều càng rộn ràng. Người đến sau tranh thủ hỏi thăm vị trí, tìm khoảng trống còn lại, trong khi những người đã trải bạt từ sớm bắt đầu trò chuyện, ăn uống, chụp ảnh lưu niệm. Với nhiều người dân Thủ đô, việc ra hồ Hoàn Kiếm đón năm mới đã trở thành thói quen, là cách để cảm nhận rõ nhất không khí lễ hội giữa lòng thành phố.

Theo kế hoạch, dịp Tết Dương lịch 2026, Hà Nội tổ chức bắn pháo hoa tại 5 điểm với 6 trận địa, gồm Trụ sở Báo Hà Nội mới và khu vực trước Bưu điện Hà Nội (phường Hoàn Kiếm), đảo Dừa Công viên Thống Nhất (phường Hai Bà Trưng), khuôn viên đường đua F1 (phường Từ Liêm), vườn hoa Lạc Long Quân (phường Tây Hồ) và hồ Văn Quán (phường Hà Đông).

Tổng lượng pháo hoa gồm 4.000 quả tầm cao, 360 giàn tầm thấp cùng nhiều loại pháo hoa hỏa thuật, bảo đảm quy mô và hiệu ứng trình diễn. Thời gian bắn pháo hoa diễn ra từ 23h45 ngày 31/12/2025 đến 0h ngày 1/1/2026.

Song song với đó, chương trình countdown với chủ đề “Mở kết nối thật” được tổ chức từ 19h đến 24h ngày 31/12 tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục và khu vực phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm. Chương trình kết hợp biểu diễn nghệ thuật tổng hợp, sân khấu ngoài trời, âm nhạc hiện đại cùng hiệu ứng ánh sáng, hứa hẹn mang đến không khí sôi động trong đêm cuối cùng của năm.