Bộ phim "VỀ QUÊ" chính thức được công chiếu: Các tuyến đường bắt đầu đông đúc, người dân lỉnh kỉnh mang theo cả thú cưng rời thành phố nghỉ lễ 4 ngày

Kỳ nghỉ kéo dài 4 ngày, từ 1/1 đến 4/1, khiến dòng người rời thành phố về quê hoặc đi du lịch bắt đầu tăng mạnh ngay từ chiều tối 31/12.

17h: Các tuyến đường tắc cứng giờ tan tầm

Vào khung giờ tan tầm, tại nút giao An Phú, lượng phương tiện di chuyển gia tăng nhanh chóng.

Ô tô, xe máy nối đuôi nhau khiến giao thông nhiều thời điểm di chuyển chậm. Trước tình hình này, lực lượng chức năng đã có mặt để điều phối, phân luồng, hướng dẫn các phương tiện lưu thông theo từng hướng nhằm hạn chế ùn tắc và bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông.

Ảnh: Di Anh

Hà Nội: Người dân chen chân trên các tuyến đường rời thành phố

Clip ùn tắc dịp cuối năm tại Hà Nội (Nguồn: Như Hoàn)

Các tuyến đường cửa ngõ phía Nam Hà Nội cũng rơi vào tình trạng đông đúc do nhu cầu rời Thủ đô về quê, đi du lịch dịp nghỉ Tết Dương lịch kéo dài 4 ngày.

Ghi nhận trong chiều và tối 31/12, tuyến đường Trường Chinh hướng ra Ngã Tư Sở và đường Giải Phóng liên tục trong tình trạng phương tiện nối đuôi nhau di chuyển chậm. Lượng lớn ô tô, xe máy mang theo hành lý cồng kềnh khiến nhiều thời điểm giao thông gần như “đứng bánh”, đặc biệt vào khung giờ tan tầm.

Khu vực đường Trường Chinh ùn tắc (Ảnh: Như Hoàn)

Đường Ngọc Hồi đi về quốc lộ 1A cũ (Ảnh: Như Hoàn)

Trên trục đường Ngọc Hồi hướng về Quốc lộ 1A cũ, dòng xe đổ về tăng mạnh. Nhiều gia đình tranh thủ rời Hà Nội sớm để tránh cao điểm trong ngày nghỉ lễ, khiến khu vực này thường xuyên xảy ra ùn ứ cục bộ. Các phương tiện phải di chuyển chậm, nhích từng mét để thoát khỏi nội đô.

Tại khu vực Pháp Vân - Cầu Giẽ, cửa ngõ quan trọng kết nối Hà Nội với các tỉnh phía Nam, mật độ xe tăng cao từ cuối giờ chiều. Dòng ô tô cá nhân, xe khách và xe tải đan xen khiến giao thông căng thẳng trong nhiều thời điểm. Lực lượng CSGT được bố trí để phân luồng, điều tiết, hạn chế tình trạng ùn tắc kéo dài.

TP.HCM: Người dân lỉnh kỉnh đồ, mang cả thú cưng về quê đón Tết

Tại khu vực đường Trường Chinh, hướng ra Quốc lộ 22, ghi nhận lượng phương tiện đổ về ngày càng đông. Người dân mang theo balo, vali, túi xách lỉnh kỉnh, nhiều người còn ôm theo thú cưng, tranh thủ rời thành phố sau khi kết thúc giờ làm việc cuối cùng trong năm.

Đường Trường Chinh, hướng ra Quốc lộ 22 chiều ngày 31/12 (Ảnh: Di Anh)

Trên các xe máy, hình ảnh quen thuộc là ba lô được buộc chặt phía sau yên, đồ đạc treo hai bên, có gia đình chở theo con nhỏ, có bạn trẻ đi theo nhóm, tất cả đều mang chung tâm trạng háo hức trước kỳ nghỉ ngắn ngày đầu năm mới. Một số người cho biết họ chọn về quê sớm để tránh cao điểm ùn tắc và có thêm thời gian sum họp với gia đình.

Lượng xe tăng nhanh khiến giao thông trên tuyến Trường Chinh di chuyển chậm, đặc biệt tại các nút giao lớn. Dù vậy, tình trạng ùn ứ kéo dài chưa xảy ra, các phương tiện vẫn nhích từng chút để thoát khỏi nội đô. Lực lượng chức năng và CSGT có mặt điều tiết giao thông, nhắc nhở người dân giữ khoảng cách an toàn, di chuyển đúng làn đường.

Không chỉ Trường Chinh, nhiều tuyến cửa ngõ khác của TP.HCM cũng bắt đầu đông đúc từ chiều tối. Bến xe, nhà ga ghi nhận lượng khách tăng so với ngày thường, không khí Tết Dương lịch vì thế càng trở nên rõ nét.

Sau một năm làm việc tất bật, dòng người rời thành phố trong ngày cuối cùng của năm 2025 mang theo mong muốn được nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng và khởi đầu năm 2026 với nhiều kỳ vọng mới.