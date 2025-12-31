CLIP: Nam thanh niên định nhảy lầu ở chung cư Q7 Boulevard

CLIP: Thời điểm cảnh sát tiếp cận nạn nhân.

Ngày 31-12, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an TPHCM thông tin đã kịp thời cứu một thanh niên định tự tử tại chung cư Q7 Boulevard, đường Nguyễn Lương Bằng, phường Tân Mỹ.

Cảnh sát cứu hộ nam thanh niên an toàn.

Hơn 20 giờ ngày 30-12, một thanh niên có dấu hiệu bất thường, leo ra khu vực thông tầng tại tầng 5 block A01 chung cư Q7 Boulevard, định tự tử. Phát hiện vụ việc, người dân đã gọi điện báo lực lượng chức năng.

Lính cứu hộ cùng phương tiện nhanh chóng được điều động đến hiện trường; bố trí nệm hơi để phòng ngừa tình huống xấu nhất xảy ra.

Một số cảnh sát trực tiếp tiếp cận nạn nhân ở tầng 5 để vận động, thuyết phục. Tại đây, nạn nhân cho biết cảm thấy bế tắc do mâu thuẫn tình cảm và áp lực gia đình nên muốn tìm đến cái chết.

Dù vậy, khi nghe những phân tích, nạn nhân đã từ bỏ ý định tự tử.

Nam thanh niên sau đó được bàn giao cho Công an phường Tân Mỹ theo đúng quy định.