Khi niềm vui được đặt để đúng chỗ, hạnh phúc tự khắc trở nên tròn đầy

Một buổi sáng đầu tháng 12, Trung tâm Công tác xã hội TP. Cần Thơ bắt đầu ngày mới như bao ngày khác. Không ồn ào, không vội vã. Vài em lon ton giục nhau đi ăn sáng. Chút nữa thôi, có em sẽ đến lớp, có em vẫn ngồi trên bậc thềm, tay mân mê con gấu bông.

Trung tâm Công tác xã hội TP. Cần Thơ.

Ở nơi này, thời gian không được đo bằng năm tháng, mà bằng sự gắn bó. Có những em lớn lên từ vòng tay của trung tâm, rồi khi trưởng thành lại quay trở về, trở thành cô nuôi, tiếp tục chăm sóc những đứa trẻ có hoàn cảnh giống chính mình ngày trước. Một mái nhà chung - nơi yêu thương không đến từ huyết thống, mà từ việc ở lại bên nhau đủ lâu để thương như ruột thịt.

Hạnh phúc đôi khi chỉ là một đôi giày vừa size

Giữa nhịp sinh hoạt quen thuộc ấy, một chuyến xe dừng lại trước cổng trung tâm. Mang theo những món quà. Và cả những ước mơ rất nhỏ đang chờ được gọi tên.

Đó là chuyến xe thứ ba trong hành trình "Gieo hạnh phúc" của SHB. Sau Lạng Sơn và Huế, điểm dừng lần này là Trung tâm Công tác xã hội Cần Thơ - mái nhà chung của hàng chục em nhỏ mồ côi và trẻ em bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam. 52 thầy cô thay phiên túc trực 24/24, chăm các em từ bữa ăn, giấc ngủ, đến từng bước đi đầu đời, như một gia đình thực thụ.

Trên tầng hai, nơi chăm nuôi các bé sơ sinh và các em từ 3 đến 5 tuổi, là những gương mặt bé xíu, hồn nhiên chia nhau đồ chơi. Nhưng khi thấy khách ghé thăm, các em vẫn không quên dặn: "Cô đi xuống cầu thang cẩn thận nha".

Cách đó không xa, một đứa trẻ đang dìu bạn khiếm thị từng bước lên cầu thang. Ở nơi này, sự nâng đỡ đến rất tự nhiên.

Giữa một không gian đủ đầy yêu thương như thế, những ước mơ của các em cũng giản dị đến lạ. Là một tiệm trà sữa để các bạn cùng uống. Là một quả bóng bay, chỉ vì nó đẹp.

Nhân Đức, 15 tuổi, ước có một đôi giày đá bóng và chiếc vợt cầu lông để chơi cùng bạn bè. Bạn Vịt, khiếm khuyết đôi chân, chỉ mong có những quả bóng bay đầy sắc màu. Còn Hương, suốt nhiều năm qua, vẫn giữ nguyên một ước mơ được làm chủ một quán trà sữa nho nhỏ.

Và rồi, khi "những điều ước" trở thành hiện thực, từ trái bóng, đôi giày, đến cả một "cửa hàng trà sữa thu nhỏ" được dựng lên giữa sân trung tâm niềm vui hiện rõ trên từng gương mặt.

"Em vui lắm, hạnh phúc lắm ạ…", Hương lặp lại câu nói ấy nhiều lần, tay vẫn cầm ly trà sữa, thành quả của giấc mơ làm chủ quán để mời các bạn uống thỏa thích.

Còn Vịt, dù đôi chân không lành lặn, vẫn vội vàng lao xuống sân khấu, ôm món quà chạy về phía cô nuôi đang đứng dõi theo. Có lẽ, với Vịt, đó không chỉ là cô nuôi, mà là mẹ.

Xa xa, cô bé Như Thủy đứng nhìn chằm chằm vào đôi giày vừa vặn trên tay. Em thử bước vài bước, rồi bật cười. Và người ta chợt nhận ra: Hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản là một đôi giày vừa chân, đúng lúc.

Gieo một món quà đúng chỗ là gieo một mầm hạnh phúc cho tương lai

Những nụ cười khi các em cầm trên tay món quà mơ ước không chỉ khiến sân trung tâm rộn ràng hơn, mà còn chạm đến những người đã ở đây đủ lâu để hiểu: hạnh phúc của các em chưa bao giờ là điều gì quá xa vời.

Với những thầy cô gắn bó nhiều năm tại Trung tâm Công tác xã hội Cần Thơ, niềm vui đôi khi đến từ những khoảnh khắc rất nhỏ. Là lần đầu một đứa trẻ cất tiếng gọi "cô". Là lúc các em tự dắt tay nhau lên cầu thang. Là khi cả nhà cùng ăn trọn vẹn một bữa cơm. Và hôm nay, là khoảnh khắc các em được cầm trên tay món quà mình đã ước từ rất lâu.

"Có những ngày, tôi ở bên các bé nhiều hơn con ruột của mình. Một ca làm việc kéo dài 24 tiếng, đủ mọi việc, từ cho ăn, tắm rửa, chơi cùng, dạy từng kỹ năng nhỏ. Có những ngày không kịp cùng bữa cơm với con mình ở nhà, nhưng ở đây thì luôn kề cạnh các bé", một cô nuôi chia sẻ.

Ở trung tâm, các em được dạy cách lớn lên cùng nhau từ những điều nhỏ nhặt nhất. Bạn này nâng đỡ bạn kia trong bữa ăn. Bạn khỏe mạnh nắm tay bạn khiếm khuyết cùng đi nhận quà. Có khi, một đứa trẻ vừa chập chững biết đi lại dúi vào tay một bạn hơn 20 tuổi, người vẫn đang tập tành từng bước một gói bánh nhỏ, như thể đó là điều tự nhiên nhất trên đời.

Yêu thương, ở đây, không cần gọi tên mà tự khắc lan tỏa, lấp đầy từng góc nhỏ của ngôi nhà chung.

Không chỉ dừng lại ở việc chăm sóc, Trung tâm Công tác xã hội Cần Thơ còn chuẩn bị cho các em hành trang bước vào đời.

Theo chị Nguyễn Thị Bích Vân - Phó Giám đốc Trung tâm, các em được học chữ, học nghề, học cách tự lập như trong một gia đình đúng nghĩa. Và ngay cả khi có em gặp khó khăn khi ra ngoài làm việc, trung tâm vẫn dang tay đón về, đào tạo lại, tạo công việc, cho các em một điểm tựa để ổn định cuộc sống.

"Chứng kiến các em lớn lên mỗi ngày khiến tôi thấy công việc của mình rất có ý nghĩa. Chúng tôi cũng như cha mẹ chỉ mong các bé khỏe mạnh, có cuộc sống tốt hơn, bớt đi phần nào những tổn thương, và luôn có một chỗ dựa đủ vững", chị Vân trải lòng.

Nguyễn Thị Bích Vân - Phó Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội Cần Thơ.

Bởi vậy, khi "Chuyến xe hạnh phúc" ghé thăm, niềm vui không chỉ dành cho các em nhỏ, mà còn lan sang cả những người lặng lẽ ở lại phía sau, ngày đêm chăm sóc và yêu thương các em.

Những món quà không đến một cách ngẫu nhiên. Trước đó là cả một quá trình lắng nghe, trò chuyện, để hiểu các em đang ước mơ điều gì. Đại diện SHB chia sẻ, những món quà có thể không lớn về giá trị vật chất, nhưng mang ý nghĩa tinh thần rất lớn.

"Một món quà không thể thay đổi hoàn toàn cuộc đời của các em. Nhưng giống như gieo một hạt mầm khi được đặt đúng chỗ, nó sẽ nảy lên những chồi non đầu tiên: là niềm tin, là cảm giác được quan tâm và yêu thương", chị Nguyễn Thị Hồng Trang - Phó Giám đốc Chi nhánh SHB Cần Thơ chia sẻ.

Khi điều cho đi đến đúng người nhận, khi niềm vui được đặt để đúng nơi, hạnh phúc tự khắc trở nên tròn đầy. Với những em nhỏ ở Trung tâm Công tác xã hội Cần Thơ, những ký ức ấm áp trong ngày "Chuyến xe hạnh phúc" ghé thăm có lẽ sẽ là điều thật đẹp trên hành trình dài phía trước.

Đại diện SHB trao tặng thiết bị vật lý trị liệu trị giá 200 triệu đồng nhằm hỗ trợ công tác chăm sóc sức khỏe cho các em tại trung tâm.