Giám đốc chương trình "Về đây bốn cánh chim trời" vừa bị bắt tạm giam là ai?

Lý do giám đốc chương trình 'Về đây bốn cánh chim trời' bị bắt

Ngày 30/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thu Hà (46 tuổi, trú tại phường Thanh Liệt, TP Hà Nội) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo tài liệu điều tra, Nguyễn Thị Thu Hà là Giám đốc, kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Ngọc Việt Education hoạt động trong lĩnh vực sáng tác, nghệ thuật và giải trí.

Tại cơ quan điều tra, bà Hà thể hiện sự bình tĩnh và khai quá trình sản xuất chương trình là tâm huyết của toàn bộ ekip tại Ngọc Việt Education. Bà cùng các cộng sự đã làm chương trình này 6 tháng với rất nhiều công sức và tâm huyết để chờ đến kết quả cuối cùng vào ngày 28/12.

Bà nhận ra một trong những "quy trình sai lầm nhất của bản thân" là không thực hiện được tiến độ thanh toán với giám đốc âm nhạc. "Tôi không đạt được thỏa thuận trả tiền 50% trước show như tôi đã làm và 50% sau show. Việc thanh toán là một trong những lỗi lớn của tôi", báo VnExpress thuật lại lời khai của bị can Hà.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà khai tại cơ quan điều tra (Ảnh: Bộ Công an).

Cụ thể, theo cơ quan điều tra, khoảng tháng 6/2025, Công ty Ngọc Việt chuẩn bị triển khai tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật “Về đây bốn cánh chim trời”, dự kiến diễn ra vào 20h ngày 28/12/2025 tại Cung thi đấu điền kinh trong nhà, phường Từ Liêm, TP Hà Nội. Đây là sự kiện âm nhạc được đông đảo khán, thính giả trong và ngoài nước quan tâm.

Quá trình thực hiện chương trình, mặc dù biết rõ buổi biểu diễn không đủ điều kiện để diễn ra, Nguyễn Thị Thu Hà vẫn chỉ đạo nhân viên thông báo chương trình vẫn tổ chức theo kế hoạch, tiếp tục bán vé và thu tiền của khán giả.

Đến thời điểm tổ chức, Hà chỉ đạo mở cửa đón khán giả vào Cung thi đấu điền kinh, yêu cầu khán giả chờ đến 20h30', sau đó đại diện Công ty Ngọc Việt thông báo chương trình bị hủy bỏ. Sự việc khiến nhiều khán giả bức xúc.

Giám đốc đơn vị sản xuất đêm nhạc là ai?

Công ty TNHH Ngọc Việt Education được giới thiệu có 10 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực tổ chức sự kiện giải trí, nghệ thuật, hợp tác với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng thực hiện nhiều concert, liveshow.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà là Giám đốc, kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty trên.

Đêm nhạc "Về đây bốn cánh chim trời" gây bức xúc vì hủy đột ngột (Ảnh: Bộ Công an).

Tờ Znews thuật lại nội dung trên Fanpage chính thức của công ty Ngọc Việt cho biết, bà Hà được giới thiệu là nhà sản xuất với hơn 10 năm kinh nghiệm và đứng sau nhiều show diễn và cả dự án phim ảnh. Ngoài ra, bà Hà còn được giới thiệu là người giảng dạy ngành Quản lý Giải trí tại một trường đại học.

Một số show diễn được kể ra do Nguyễn Thị Thu Hà và công ty thực hiện gồm: chuỗi 7 liveconcert Bằng Kiều - Để nhớ một thời ta đã yêu; Thung lũng ngân nga và Soul of the forest mùa 2; liveconcert Đánh thức tầm xuân (Dương Thụ), Nửa thế kỷ phiêu bạt (Trần Tiến), Tựa như gió phiêu du (Đức Trí), Đóa hồng gai (Phương Thanh)...

Bên cạnh đó là các sự kiện như: Lễ hội Hoa Tớ Dày 2022, Lễ hội EDM Nghĩa Lộ 2022, Dòng sông ánh sáng TP. Hòa Bình 2023…

Bà Hà còn được giới thiệu là giám đốc sản xuất hoặc đồng giám đốc sản xuất của nhiều phim như Đảo độc đắc, Trước giờ yêu, Khi ta hai lăm, Gái ngàn đô…