Đón gió mùa Đông Bắc đúng đêm giao thừa, Bắc Bộ có nơi dưới 7 độ C: Hà Nội rét đậm, nhiệt độ giảm ra sao?

Theo thông tin từ Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay một bộ phận không khí lạnh đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Hiện tại, khu vực Bắc Bộ có mưa vài nơi, nền nhiệt phổ biến dao động trong khoảng 18-21°C.

Trong vòng 24-48 giờ tới, khoảng ngày 01/01/2026, không khí lạnh này sẽ bắt đầu ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó lan dần xuống Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ. Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc với cường độ cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, có nơi giật cấp 6.

Ảnh minh họa

Từ đêm 31/12/2025 đến ngày 01/01/2026, Đông Bắc Bộ xuất hiện mưa, mưa rào rải rác và có nơi kèm theo dông. Trong ngày và đêm 01/01/2026, khu vực Tây Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An cũng có mưa, mưa rào rải rác, cục bộ có dông; trong mưa dông tiềm ẩn nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tại vùng núi phía Đông Bắc Bộ, từ ngày 01/01/2026 thời tiết chuyển rét. Đến đêm 01/01/2026, khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ cũng chuyển rét. Trong các ngày 02-03/01/2026, vùng núi và trung du Bắc Bộ có khả năng xảy ra rét đậm, rét hại, một số nơi rét hại nặng. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này tại Bắc Bộ phổ biến từ 11-14°C, riêng vùng núi và trung du từ 8-11°C, vùng núi cao có nơi xuống dưới 7°C; khu vực Bắc Trung Bộ phổ biến từ 13-16°C.

Riêng tại Hà Nội, đêm 31/12/2025 và ngày 01/01/2026 có mưa, mưa rào rải rác; từ đêm 01/01/2026, thời tiết chuyển rét, nhiệt độ thấp nhất phổ biến trong khoảng 12-14°C.

Trên biển, từ ngày 01/01/2026, vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 4-5, từ chiều tối và đêm tăng lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh với sóng cao 2-3 m. Khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển đặc khu Hoàng Sa, có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8-9, sóng cao 4-6 m.

Khu vực Giữa Biển Đông, vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau và vùng biển phía Tây Nam Biển Đông (bao gồm phía Tây đặc khu Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng cao 2-5 m. Từ đêm 01/01/2026, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Đắk Lắk và vùng biển phía Đông Nam Biển Đông (bao gồm phía Đông đặc khu Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng cao 2-4 m.

Về nhiệt độ, trong ngày và đêm 01/01/2026, vùng núi phía Đông Bắc Bộ có nhiệt độ thấp nhất từ 10-13°C, vùng núi cao có nơi dưới 9°C; nhiệt độ trung bình phổ biến từ 15-17°C. Các khu vực còn lại ở Bắc Bộ có nhiệt độ thấp nhất từ 13-16°C, nhiệt độ trung bình từ 17-19°C.

Do tác động của không khí lạnh, từ gần sáng các ngày 02-03/01/2026, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Khánh Hòa có khả năng xuất hiện mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to kèm dông. Trong mưa dông, nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh cần được đề phòng.

Đợt rét đậm, rét hại này có thể gây ảnh hưởng đáng kể đến đàn gia súc, gia cầm cũng như quá trình sinh trưởng và phát triển của cây trồng. Mưa lớn cục bộ tiềm ẩn nguy cơ gây ngập úng tại các vùng trũng, thấp, lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lở đất ở khu vực sườn dốc. Mưa lớn trong thời gian ngắn cũng có thể gây ngập úng tại các khu đô thị, khu công nghiệp. Trên biển, gió mạnh, gió giật và sóng lớn có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động hàng hải.