Từ đoạn video của người dân ghi nhận tại hiện trường, có thể thấy một cô gái trong quá trình thoát hiểm từ căn nhà ra đã không may trượt chân từ mái tôn và rơi xuống khiến nhiều người xung quanh không khỏi hoảng loạn. Ngay sau đó, cô gái đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời.

Clip hiện trường sự việc (Nguồn: Hoàng Linh)

Theo công an thành phố, ngay sau khi nhận được tin báo, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an Thành phố đã khẩn trương điều động 04 xe chữa cháy, 01 xe thang của các Đội CC&CNCH khu vực số 2, số 7 và số 10 thuộc Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH nhanh chóng đến hiện trường tổ chức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Tại hiện trường, qua công tác nắm tình hình xác định căn nhà xảy ra cháy gồm 4 tầng, diện tích khoảng 21m². Đám cháy xuất phát từ khu vực tập kết hàng hóa tại tầng 3; thời điểm xảy ra cháy không có người mắc kẹt bên trong. Do chất cháy chủ yếu là giấy và các vật liệu dễ cháy, đám cháy phát triển nhanh, tiềm ẩn nguy cơ cháy lan lên các tầng phía trên và các hộ xung quanh. Trước tình hình đó, Chỉ huy chữa cháy đã chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ khai thác nguồn nước tại chỗ và khu vực lân cận, triển khai các mũi chữa cháy, tổ chức khoanh vùng, khống chế đám cháy, không để cháy lan ra khu vực xung quanh.

Hiện trường sự việc (Ảnh: Như Hoàn)

Sau một thời gian nỗ lực chữa cháy, đến khoảng 09 giờ 52 phút cùng ngày, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã khống chế và dập tắt hoàn toàn đám cháy, ngăn chặn hiệu quả, không để cháy lan sang các hộ dân xung quanh.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người; thiệt hại về tài sản và nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng thống kê, điều tra, làm rõ theo quy định.