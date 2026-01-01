Pháo hoa Hà Nội bắn từ 23h45 đêm giao thừa: Lý do bất ngờ liên quan dãy số 2345

Theo ghi nhận, đúng 23h45 ngày 31/12/2025, pháo hoa đã bung nở rực rỡ trên bầu trời khu vực hồ Hoàn Kiếm. Không chỉ riêng tại đây, các điểm bắn pháo hoa khác tại Mỹ Đình, Hai Bà Trưng, Tây Hồ và Hà Đông cũng thực hiện bắn pháo hoa trong khung thời gian từ 23h45 đến 0h ngày 1/1/2026.

Việc bắn pháo hoa sớm hơn thường lệ đã tạo ra nhiều thắc mắc trong dư luận, nhất là khi thời khắc 0h00 lâu nay vẫn được xem là “khắc giao hòa của trời đất”, thời điểm chính thức đón năm mới. Lý giải về sự thay đổi này, nam MC của chương trình VTV Countdown 2026 - Tự hào Việt Nam đã chia sẻ ý nghĩa đặc biệt phía sau màn pháo hoa sớm năm nay.

Ảnh: Lê Trung

Theo đó, ý nghĩa đầu tiên của việc bắn pháo hoa trước giao thừa là sự thay đổi trong thông điệp chào năm mới. Nếu như những năm trước, pháo hoa luôn là dấu hiệu báo hiệu một năm mới bắt đầu, thì năm nay, pháo hoa lại được xem như lời khép lại trọn vẹn cho năm cũ.

Ban tổ chức mong muốn năm 2026 sẽ bắt đầu trong một trạng thái tĩnh lặng hơn, Sự tĩnh lặng này được xem là khoảnh khắc để mỗi người dành thời gian suy ngẫm về những điều đã qua, những dự định, mục tiêu và định hướng cho tương lai. Đó cũng là lúc cảm nhận rõ ràng nguồn năng lượng của một năm mới đang đến.

Bên cạnh đó, việc lựa chọn thời điểm 23h45 cũng mang một ý nghĩa biểu tượng. Theo chia sẻ từ MC chương trình, dãy số 23h45 tương ứng với chuỗi số 2-3-4-5, mang tinh thần “chỉ tiến không lùi”. Đây chính là thông điệp mà ban tổ chức mong muốn gửi gắm tới khán giả khi bước sang năm mới, một năm của sự tiến lên, không chùn bước.

Với cách tiếp cận mới mẻ này, màn pháo hoa đêm giao thừa 2026 tại Hà Nội không chỉ là một khoảnh khắc giải trí, mà còn mang đậm tính biểu tượng và thông điệp tinh thần, đánh dấu một cách đón năm mới khác biệt so với nhiều năm trước.