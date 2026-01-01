Ô tô lùi giữa biển người xem pháo hoa, tài xế mất kiểm soát gây náo loạn đêm giao thừa

Sáng 1/1, trả lời PV Báo Điện tử VTC News, đại diện Đội Cảnh sát giao thông số 1, Phòng Cảnh sát giao thông – Công an TP Hải Phòng cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ va chạm giao thông liên quan đến ô tô và người dân đi xem pháo hoa đêm giao thừa Tết Dương lịch.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 23h30 ngày 31/12/2025, tại khu vực trước số nhà 111 đường Trần Phú, phường Gia Viên, TP Hải Phòng.

Thời điểm này, rất đông người dân tập trung trên tuyến phố Trần Phú để di chuyển về khu vực Nhà hát Thành phố xem chương trình pháo hoa chào năm mới.

Hiện trường nơi xảy ra vụ va chạm tối 31/12. (Ảnh: Chụp màn hình)

Những người chứng kiến cho biết, một ô tô Mazda CX-5 mang biển kiểm soát 15A-340.XX khi đi đến khu vực trên đã có ý định rẽ vào đường Trần Phú. Tuy nhiên, do mật độ người và xe máy quá đông, chiếc xe không thể tiếp tục di chuyển theo hướng dự định.

Lúc này, tài xế cho xe lùi lại. Tuy nhiên, tài xế không làm chủ được tay lái. Trong lúc hoảng loạn, tài xế bất ngờ đạp mạnh chân ga, khiến phần đuôi ô tô va chạm vào một số người dân và xe máy đang ở phía sau.

“Lúc đó mọi người đang đứng chờ xem pháo hoa, chiếc ô tô lùi lại khá bất ngờ. Khi xe va chạm, nhiều người xung quanh hoảng hốt, hô hoán yêu cầu tài xế dừng xe để tránh nguy hiểm” , một nhân chứng kể.

Ngay sau sự việc, nhiều người có mặt tại hiện trường đã yêu cầu tài xế dừng xe. Lực lượng chức năng làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực cũng nhanh chóng có mặt, tổ chức phân luồng giao thông, ổn định tình hình, tránh xảy ra ùn tắc và ảnh hưởng đến an ninh trật tự đêm giao thừa.

Tuy nhiên, quá trình xử lý gặp khó khăn khi tài xế không hợp tác, đóng kín cửa và cố thủ trong xe. Sau một thời gian vận động và áp dụng các biện pháp cần thiết, lực lượng chức năng mới đưa được một người đàn ông ra khỏi xe.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ nguyên nhân.