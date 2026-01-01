Trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026, Thảo Cầm Viên đón lượng khách tham quan tăng cao. Ngay từ sáng sớm, khu vực bán vé đã chật kín người với khoảng 6–7 hàng dài xếp chờ mua vé, buộc nhân viên phải liên tục túc trực, hướng dẫn du khách mua vé online nhằm rút ngắn thời gian chờ đợi.

Mới đầu năm 2026 mà dân tình đã nhiệt tình "xông đất" Thảo Cầm Viên cỡ này!

Bên trong khuôn viên, nhiều khu vực đông nghịt, du khách phải di chuyển theo hàng để tránh ùn ứ. Khách tham quan chủ yếu là các gia đình có trẻ nhỏ, bên cạnh đó không ít bạn trẻ diện áo dài rực rỡ, tranh thủ chụp ảnh, lưu lại khoảnh khắc đầu năm mới.

Nhân viên soát vé làm việc hết công suất vì lượng khách tăng đột biến trong ngày đầu năm mới

Không khí rộn ràng tại Thảo Cầm Viên sáng đầu kỳ nghỉ, nơi tiếng cười trẻ nhỏ vang khắp lối đi.

Khắp các khu vực Thảo Cầm Viên đều kín người, lối đi chật kín du khách trong ngày nghỉ lễ

Trẻ em tò mò theo chân bố mẹ khám phá từng khu vực tham quan.

Nhiều gia đình thăm thú, tò mò quan sát các khu nuôi thú trong Thảo Cầm Viên giữa không khí rộn ràng ngày nghỉ lễ.

Giữa dòng người đông đúc, trẻ nhỏ vẫn không giấu được sự thích thú khi tham quan Thảo Cầm Viên.