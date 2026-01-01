Nhiều trường học mòn mỏi chờ hỗ trợ từ dự án "Nuôi em"

Ngày 1-1, lãnh đạo một số trường học, địa phương ở Đắk Lắk cho biết hiện dự án "Nuôi em" vẫn chưa chuyển kinh phí hỗ trợ suất ăn cho học sinh suốt nhiều tháng qua.

Phần lớn các trường học ở Đắk Lắk chưa được dự án "Nuôi em" chi trả kinh phí hỗ trợ suất ăn như cam kết

Theo tìm hiểu, trong năm học 2025-2026, tỉnh Đắk Lắk có 17 trường với gần 1.900 học sinh được dự án "Nuôi em" nhận tài trợ suất ăn bán trú, nội trú.

Tuy nhiên, từ đầu năm học đến nay, chỉ có 2 trường được dự án "Nuôi em" thanh toán tiền suất ăn khoảng 100 triệu đồng. Hiện còn 15 trường với gần 1.500 học sinh chưa được nhận kinh phí hỗ trợ.

Một lãnh đạo UBND xã Ea Wer cho biết địa phương có 4 trường học được dự án "Nuôi em" tài trợ suất ăn. Nhiều tháng qua, các trường này vẫn chưa được dự án chi trả tiền ăn cho học sinh.

Cũng theo vị này, để không làm gián đoạn bữa ăn của học sinh, các trường buộc phải linh hoạt xoay xở. Một số học sinh mầm non được hưởng chế độ ăn trưa theo Nghị định 105 nên nhà trường tạm thời sử dụng nguồn kinh phí này bù đắp. Với những trường hợp còn lại, phụ huynh phải đóng góp thêm tiền ăn để duy trì bữa trưa cho các em.

"Nhà trường chờ dự án "Nuôi em" chi trả tiền suất ăn sẽ hoàn lại tiền cho gia đình học sinh" - lãnh đạo UBND xã Ea Wer thông tin.

Tại xã Cư Pơng, tỉnh Đắk Lắk, một số trường mầm non trên địa bàn đang nợ tiền thực phẩm của các đơn vị cung ứng do chưa được dự án thanh toán.

"Nhà trường đã nợ tiền thực phẩm suốt 4 tháng qua. Qua trao đổi, phía dự án "Nuôi em" khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành, nhưng hiện đang làm việc với các cơ quan chức năng nên chưa thể chi trả" - lãnh đạo một trường mầm non tại xã Cư Pơng chia sẻ.

Tại Đắk Lắk, dự án "Nuôi em" tài trợ mỗi suất ăn với mức 8.500 đồng/học sinh. Với số tiền này cùng với sự đóng góp của phụ huynh đã giúp học sinh cải thiện dinh dưỡng trong các bữa ăn bán trú và nội trú.

Theo thỏa thuận, sau mỗi chu kỳ 2 tháng tổ chức bữa ăn, dự án "Nuôi em" sẽ chi trả lại kinh phí cho các trường.

Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, dự án "Nuôi em" do ông Hoàng Hoa Trung sáng lập hơn 10 năm trước, với mục tiêu mang đến bữa trưa đủ chất cho học sinh vùng cao. Mỗi nhà hảo tâm có thể "nhận nuôi" một em nhỏ thông qua khoản đóng góp nhỏ mỗi ngày, giúp các điểm trường duy trì bếp ăn cho học sinh.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin cho rằng Dự án "Nuôi em" thiếu minh bạch, gây xôn xao dư luận nên cơ quan công an đang vào cuộc xác minh.