Triệt phá "xưởng" sản xuất tiền giả do "ông trùm" sinh năm 2010 tự lập

Ngày 10/2, Bộ đội Biên phòng TP.HCM cho biết, đơn vị vừa chủ trì, phối hợp với các đơn vị, lực lượng chức năng triệt phá thành công Chuyên án số HCM 226, bắt giữ 1 đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép tiền giả.

Trước đó, khoảng 14h30 ngày 8/2, tại khu vực trước quán cà phê ở đường 965, tổ 13, Khu phố Song Vĩnh, phường Tân Phước (TP.HCM), tổ công tác của Phòng Nghiệp vụ (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP.HCM) chủ trì, phối hợp với Đoàn Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Nam (Cục Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng), Đồn Biên phòng Long Sơn (Bộ đội Biên phòng TP.HCM), Phòng An ninh điều tra (PA09) và Công an phường Tân Phước (Công an TP.HCM) phát hiện, bắt quả tang Phan Ngọc Bảo Phúc (SN 2010, trú tại khu phố Bến Đình, phường Phú Mỹ, TP.HCM) có hành vi tàng trữ trái phép tiền Việt Nam giả.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 21,8 triệu đồng tiền Việt Nam, trong đó có 26 tờ mệnh giá 500.000 đồng, có 5 số seri khác nhau; 44 tờ mệnh giá 200.000 đồng cùng một số seri và điện thoại hiệu Iphone 11 màu đỏ.

Phúc khai nhận, tất cả số tiền trên là tiền Việt Nam giả do Phúc tự làm và mang đi bán thì bị lực lượng chức năng bắt quả tang. Tiếp tục đấu tranh, lấy lời khai, Phúc khai nhận đã làm được tổng cộng 33 triệu đồng tiền Việt Nam giả và đã bán cho 4 người với tổng số tiền là 11,2 triệu đồng, theo tỷ lệ bán 4 triệu đồng tiền giả thì thu về 1 triệu đồng tiền thật.

Khám xét nơi ở của Phúc, lực lượng chức năng thu giữ thêm thiết bị và nguyên liệu gồm: 1 máy in màu hiệu Canon kèm hộp mực, 1 máy ép nhiệt, 1 cuộn màng bóng PE, 3 tờ giấy A4, 1 dao rọc giấy, 8 tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng, 1 bản mẫu in hình mệnh giá 500.000 đồng, 1 thước kẻ nhôm… và một số tang vật khác có liên quan.

Hiện, đơn vị đang phối hợp với các lực lượng chức năng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.