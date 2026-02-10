Đôi vợ chồng cứu cụ ông ngã xuống sông giữa ngày giá rét ở Hà Nội: Nạn nhân phải nhập viện phẫu thuật

Mạng xã hội mới đây xúc động khi xem đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông bơi ra cứu cụ ông không may bị ngã xuống sông giữa ngày giá rét. Nhờ sự hỗ trợ của một người đàn ông khác nữa, 2 người đã đưa được nạn nhân vào bờ an toàn.

Hành động của người đàn ông tốt bụng khiến nhiều người ngưỡng mộ, giữa rét mướt của đất trời, tình người vẫn luôn là thứ ấm áp nhất.

Đôi vợ chồng cứu cụ ông ngã xuống sông giữa ngày giá rét ở Hà Nội

Được biết, người đàn ông bơi ra cứu cụ ông là anh Phùng Xuân Hùng (SN 2001, ở xã Xuân Mai, Hà Nội). Người quay lại khoảnh khắc anh Hùng cứu người là chị Nguyễn Thị Trang (SN 2001, vợ anh Hùng).

Chia sẻ trên Tri thức - Znews, chị Trang cho hay ngày 8/2, vợ chồng chị từ nhà sang xã Thanh Oai (Hà Nội) để làm cỗ cho khách. Khoảng 14 giờ cùng ngày, khi đi tới khu vực đường đê gần chùa Dâu, vợ chồng chị Trang phát hiện một cụ ông đang chới với dưới dòng nước lạnh. Được biết, cụ ông đi xe máy đến đoạn cua gắt thì mất lái, đâm vào dải phân cách. Chiếc xe bị kẹt lại ở rìa sông còn cụ ông rơi xuống nước.

Anh Hùng bơi ra sông cứu cụ ông gặp nạn giữa thời tiết giá rét ở Hà Nội.

Thời điểm xảy ra sự việc, đường vắng, thời tiết chỉ hơn 10 độ C, có lúc mưa, lạnh buốt. Thấy người gặp nạn, anh Hùng định nhảy luôn xuống sông ứng cứu song chị Trang ngăn chồng lại vì biết anh bơi không giỏi, sợ chưa kịp cứu được người lại tự đưa bản thân vào nguy hiểm.

Rất may lúc đó, vừa kịp có người đàn ông trung niên chạy xe máy đến gần nên chị Trang nhanh chóng hô hoán, tìm kiếm thêm sự trợ giúp. Anh Hùng cùng người đàn ông nhanh chóng cùng xuống nước, hỗ trợ cụ ông vào bờ. Chứng kiến cảnh tượng cam go, nguy hiểm, chị Trang hồi hộp đến nghẹt thở. Đến khi mọi người lên bờ an toàn, người phụ nữ mới thở phào nhẹ nhõm.

Vợ chồng anh Hùng - chị Trang. (Ảnh: Tri thức - Znews).

Chia sẻ thêm trên báo Dân trí, chị Trang cho hay khi lên bờ, cụ ông run rẩy, mặt tái mét vì lạnh song vẫn tỉnh táo và đọc được số điện thoại của người thân. Vợ chồng chị Trang đã liên hệ với người thân của cụ. Một cụ bà ở gần đó cũng chạy vào nhà dân xin quần áo và chăn ấm để ủ ấm cho nạn nhân.

Cũng theo chị Trang, sau khi về nhà, cụ ông được gia đình đưa vào viện và phải nhập viện để phẫu thuật não do bị chấn thương ở vùng đầu.