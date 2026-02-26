Clip toàn cảnh Trần Văn Quốc bất ngờ tăng ga tông thẳng vào đám đông khiến nhiều người bị thương ở bến xe Đà Lạt

Theo thông tin từ VNExpress, ngày 26/2, Trần Văn Quốc (26 tuổi) đã bị Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt bắt khẩn cấp để điều tra hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Cảnh người đàn ông lao ôtô vào đám đông ở cây xăng Đà Lạt

Liên quan đến sự việc, PLO thông tin, theo Công an phường Xuân Hương – Đà Lạt, khoảng 15 giờ ngày 25-2, sau khi uống rượu, Trần Văn Quốc xảy ra mâu thuẫn với tài xế xe trung chuyển tại khu vực đường Hoàng Diệu.

Sau đó, Quốc tiếp tục tìm đến bến xe Phương Trang chửi bới, xô xát với những người liên quan. Tại khu vực cây xăng trong bến xe, hai bên tiếp tục giằng co. Bất ngờ, Quốc lên ô tô biển số 49H-035.69, lao xe vào đám đông.

Trần Văn Quốc bị tạm giữ. Ảnh: VT

Vụ việc khiến anh Trần Minh Thuận (24 tuổi) bị đa chấn thương, nhiều người khác bị xây xát. Sau khi gây án, Quốc lái xe bỏ chạy nhưng bị lực lượng Cảnh sát 113 phát hiện, đưa về trụ sở làm việc.

Công an đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, tạm giữ hình sự và hoàn tất thủ tục đề nghị phê chuẩn lệnh bắt theo quy định.