Chuyển khoản 350 triệu đồng qua tài khoản cá nhân: 2 người đàn ông SN 1991, 1992 phải làm rõ giao dịch chuyển tiền với công an

Mới đây, Công an xã Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An đã kịp thời hỗ trợ người dân nhận lại số tiền chuyển khoản nhầm.

Theo đó, vào ngày 3/2, anh Nguyễn Quốc Đông (SN 1992, trú tại xóm Thượng Thọ) đã chuyển nhầm 350 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng của anh Trương Minh Thành (SN 1991, trú phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa).

Đến ngày, 4/2, anh Đông đã trình báo Công an xã Nghi Lộc nhằm tìm cách hỗ trợ để nhận lại số tiền trên. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Nghi Lộc nhanh chóng xác minh, phối hợp Công an phường Hạc Thành liên lạc với anh Trương Minh Thành. Sau khi được giải thích, tuyên truyền, anh Thành tự nguyện hoàn trả số tiền nói trên.

Anh Nguyễn Quốc Đông viết thư cảm ơn Công an xã Nghi Lộc. Ảnh: Công an tỉnh Nghệ An

Qua những vụ việc chuyển khoản nhầm, cơ quan Công an khuyến cáo người dân khi thực hiện giao dịch chuyển khoản cần kiểm tra kỹ thông tin người nhận, đặc biệt là số tài khoản và tên chủ tài khoản trước khi xác nhận giao dịch. Trường hợp phát hiện nhận tiền chuyển nhầm, cần chủ động thông báo cho ngân hàng hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn xử lý kịp thời, đúng quy định của pháp luật.

Việc tiếp nhận, xác minh và hỗ trợ giải quyết nhanh chóng vụ việc góp phần bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, đồng thời hạn chế các tranh chấp phát sinh từ giao dịch chuyển khoản nhầm trong dịp Tết và thời gian cao điểm giao dịch đầu năm.

Theo Công an tỉnh Nghệ An