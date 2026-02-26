Chuyển khoản 100 triệu vào mùng 5 Tết, nhưng tiền không về tài khoản người nhận: Công an bắt khẩn cấp thanh niên sinh năm 2005

Trước đó, ngày 22/02/2026, Công an xã Việt Yên, tỉnh Hưng Yên tiếp nhận đơn trình báo của bà N.T.L. (sinh năm 1978, HKTT: xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên) về việc bị chiếm đoạt tài sản tại chợ Nông sản Sông Hồng, thuộc thôn Từ Hồ, xã Việt Yên.

Theo trình báo, khoảng 10h30’ ngày 21/02/2026, trong quá trình kinh doanh tại chợ, bà N.T.L. được một nam thanh niên tiếp cận, đặt vấn đề giao dịch mua bán và thỏa thuận chuyển khoản để đổi tiền mặt. Sau khi thống nhất số tiền, đối tượng đã sử dụng hình ảnh, biên nhận chuyển tiền giả nhằm tạo lòng tin, khiến bà N.T.L. tin rằng tiền đã được chuyển vào tài khoản nên giao tiền mặt cho đối tượng. Nhận tiền xong, đối tượng nhanh chóng rời khỏi khu vực. Kiểm tra lại tài khoản, bà N.T.L. phát hiện không có giao dịch chuyển khoản nào được thực hiện, tổng số tiền bị chiếm đoạt khoảng 100 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Việt Yên đã khẩn trương xác minh, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ điều tra làm rõ. Qua nguồn tin do quần chúng nhân dân cung cấp và áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan Công an xác định đối tượng nghi vấn là Đoàn Văn Hổ (sinh năm 2005, HKTT: Vân Đình, Hà Nội).

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Đoàn Văn Hổ; lệnh bắt đã được Viện kiểm sát nhân dân khu vực 2 phê chuẩn để phục vụ công tác điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Vụ việc là lời cảnh báo đối với các tiểu thương, hộ kinh doanh cần nâng cao cảnh giác trong các giao dịch chuyển khoản – tiền mặt; trực tiếp kiểm tra, xác nhận tiền vào tài khoản trước khi giao tiền hoặc hàng hóa, tránh để các đối tượng lợi dụng sơ hở thực hiện hành vi phạm tội.

Theo Công an tỉnh Hưng Yên