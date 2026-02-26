Mức phạt lỗi liên quan đăng ký xe, bằng lái xe mới nhất 2026, các tài xế chú ý

Theo quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP, người tham gia giao thông bắt buộc phải mang theo và xuất trình giấy đăng ký xe/bằng lái xe khi lực lượng chức năng yêu cầu. Trường hợp quên mang hoặc không thể đưa ra giấy tờ này tại thời điểm kiểm tra sẽ bị xử phạt hành chính.

Mức phạt quên đăng ký xe cụ thể ra sao?

Mức phạt quên bằng lái xe

Giải pháp hạn chế quên giấy tờ

Để tránh tình trạng quên hoặc thất lạc giấy đăng ký xe/bằng lái xe, người dân có thể tích hợp giấy tờ này vào ứng dụng VNeID trên điện thoại. Khi đã được đồng bộ thành công, người điều khiển phương tiện chỉ cần mở ứng dụng để xuất trình thông tin điện tử thay cho bản giấy.

Gần đây, phiên bản VNeID 2.2.5 do Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư phát hành đã bổ sung thêm nhiều tiện ích mới, đồng thời khắc phục một số lỗi trước đó. Ngoài giấy đăng ký xe/bằng lái xe, ứng dụng còn hỗ trợ tích hợp các loại giấy tờ như căn cước, hộ chiếu, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…

Cách tích hợp giấy đăng ký xe vào VNeID

Để thực hiện, người dùng cần có tài khoản định danh điện tử mức 2. Nếu chưa nâng cấp, có thể đến cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ, không phụ thuộc nơi đăng ký thường trú.

Các bước thực hiện gồm: Đăng nhập vào ứng dụng VNeID; Chọn mục Ví giấy tờ; Nhấn Tích hợp giấy tờ → Tạo mới yêu cầu; Chọn loại giấy tờ là Đăng ký xe; Nhập đầy đủ thông tin như biển số, số khung theo yêu cầu.

Sau khi gửi yêu cầu, hệ thống sẽ tự động đối chiếu với cơ sở dữ liệu đăng ký xe của cơ quan công an. Nếu dữ liệu trùng khớp, giấy đăng ký xe điện tử sẽ hiển thị trong ứng dụng và có thể sử dụng ngay khi cần xuất trình.

Trong trường hợp thông tin không khớp hoặc hệ thống báo lỗi, chủ xe nên kiểm tra lại dữ liệu đã nhập hoặc liên hệ cơ quan chức năng để được hỗ trợ điều chỉnh.

Việc chủ động tích hợp giấy tờ trên nền tảng số không chỉ giúp tiết kiệm thời gian khi kiểm tra giao thông mà còn giảm nguy cơ bị xử phạt do quên mang theo giấy đăng ký xe bản giấy.