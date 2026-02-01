Cảnh tượng lạ trên phố Cầu Giấy vào đúng 0h ngày Vía Thần Tài

Khoảng 23h ngày 25/2, khu vực trước một cửa hàng kinh doanh vàng trên đường Cầu Giấy (Hà Nội) đã xuất hiện cảnh tượng khiến nhiều người chú ý. Thay vì cảnh thưa thớt của phố đêm, nơi đây xuất hiện hàng dài người đứng, ngồi san sát nhau, kiên nhẫn chờ tới giờ cửa hàng mở bán.

Nhiều người xếp hàng chờ ngay trước cửa hàng vàng trên đường Cầu Giấy

Nhiều người chuẩn bị khá kỹ cho một đêm chờ đợi: Ghế nhựa gấp gọn, ô, áo mưa, thậm chí cả đồ ăn nhẹ. Thời tiết về khuya có mưa lất phất và gió lạnh nhưng không làm nhụt chí những khách hàng nhiệt huyết. Một số người tranh thủ chợp mắt, số khác dùng điện thoại hoặc trò chuyện để “giết thời gian”.

Theo chia sẻ của những người xếp hàng, việc đến sớm không chỉ để tránh cảnh chen lấn mà còn với mong muốn trở thành những khách hàng đầu tiên mua được vàng trong ngày Vía Thần Tài. Với quan niệm dân gian, mua vàng vào dịp này tượng trưng cho việc “mở lộc”, cầu tài lộc, may mắn và sự thuận lợi trong công việc, kinh doanh suốt cả năm.

Người dân mang theo ô, ghế nhựa để chờ đợi mua vàng

Một bạn trẻ có mặt tại đây chia sẻ bạn đến xếp hàng thay bà ngoại. “Bà mình đã lớn tuổi, không thể chen chúc giữa đám đông hay thức xuyên đêm như thế này. Năm nào bà cũng cẩn thận dặn mình nhớ mua giúp bà một chỉ vàng để "lấy vía" đầu năm. Với bà, đó là thói quen không thể thiếu suốt bao năm qua. Việc ngồi chờ giữa đêm lạnh tuy vất vả nhưng lại mang đến cảm giác ấm áp trong lòng. Chỉ cần sáng mai cầm được miếng vàng mang về đưa tận tay bà, nhìn bà vui là mình thấy mọi mệt mỏi đều xứng đáng", bạn nói.

Những người xếp hàng cho biết việc đến sớm không chỉ để tránh cảnh chen lấn mà còn với mong muốn trở thành những khách hàng đầu tiên mua được vàng trong ngày Vía Thần Tài

Mọi người trò chuyện hoặc sử dụng điện thoại cho đỡ chán trong khi chờ đợi xuyên đêm

Những năm gần đây, hình ảnh người dân xếp hàng từ đêm muộn để mua vàng trước ngày Vía Thần Tài không còn xa lạ tại Hà Nội cũng như nhiều tỉnh, thành khác. Dù thị trường vàng có nhiều biến động, niềm tin vào ý nghĩa may mắn đầu năm vẫn khiến không ít người sẵn sàng thức trắng.

Khi ngày mới còn chưa bắt đầu, phía trước cửa hàng vàng đã sáng đèn và đầy ắp tiếng nói cười. Với nhiều người, đó không chỉ là một giao dịch mua bán đơn thuần, mà còn là cách gửi gắm hy vọng về một năm đủ đầy, thuận buồm xuôi gió.