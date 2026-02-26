Thông tin mới nhất vụ tàu hoả đâm nát đầu xe tải làm tài xế ô tô chết tại chỗ

Hậu quả, anh T. tử vong tại chỗ. Ngoài ra, vụ tai nạn khiến 1 người khác là anh H. (SN 1985, trú tại xã Ngọc Hồi, Hà Nội) - người đi bộ, bị đa chấn thương và đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp.