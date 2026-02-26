Giành lại sự sống cho bé trai rơi xuống hầm chứa nước thải chăn nuôi heo

Tối 26-2, thông tin từ UBND xã Tân Thành, tỉnh Tây Ninh cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước hy hữu, may mắn nạn nhân đã được cứu sống kịp thời nhờ sự dũng cảm của một người dân.

Cứu sống bé trai rơi xuống hầm chứa nước thải chăn nuôi heo

Trước đó, vào khoảng 15 giờ ngày 25-2, trong lúc người thân sơ ý, một cháu bé 1 tuổi không may rơi xuống hầm chứa nước thải chăn nuôi heo của gia đình.

Khi phát hiện, cháu bé đã được đưa lên mặt đất trong tình trạng tím tái, ngưng tim, ngưng thở hoàn toàn. Nghe tiếng tri hô thất thanh, anh Nguyễn Hoàng Duy (SN 1997; ngụ ấp 2, xã Tân Thành) đang làm việc gần đó đã tức tốc lao đến ứng cứu.

Dù tình trạng cháu bé rất nguy kịch, anh Duy vẫn giữ bình tĩnh thực hiện liên hoàn các thao tác sơ cấp cứu, ép tim và hà hơi thổi ngạt.

Sau gần 20 phút kiên trì "đấu trí" với tử thần, phép màu đã xuất hiện khi cơ thể cháu bé ấm dần và có dấu hiệu hồi tỉnh. Ngay sau đó, nạn nhân được chuyển đến bệnh viện để tiếp tục theo dõi y tế.

Cảm kích trước hành động nghĩa hiệp của anh Duy, đại diện Ban Quản lý ấp 4 và gia đình cháu bé đã trực tiếp gửi lời cảm ơn sâu sắc, đồng thời coi anh là người "sinh ra cháu lần thứ hai".

Qua sự việc này, chính quyền địa phương đặc biệt lưu ý các hộ dân, nhất là các hộ có trang trại chăn nuôi, cần rà soát và xây dựng rào chắn an toàn, nắp đậy kiên cố cho ao hồ, hầm chứa nước thải. Phụ huynh tuyệt đối không lơ là trong việc giám sát trẻ nhỏ để tránh những tai nạn đáng tiếc tương tự.