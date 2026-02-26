Bắt Trần Hữu Trí sau khi trộm 15 chỉ vàng của bà Nhân

Ngày 26/2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Trần Hữu Trí (SN 2002, trú thôn Trung Thượng, xã Quế Sơn) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, sáng 22/2, một người dân phát hiện Trí lục lọi trong phòng ngủ nhà bà Nhân (trú cùng thôn) nên tri hô. Đối tượng bỏ chạy ra rẫy keo phía sau, điều khiển xe máy Honda Winner X tẩu thoát.

Cảnh sát đọc lệnh khởi tố, bắt tạm giam Trần Hữu Trí.

Kiểm tra tài sản, bà Nhân phát hiện mất 1 dây chuyền vàng 5 chỉ, 1 lắc vàng 3 chỉ, 3 nhẫn vàng trơn (mỗi nhẫn 2 chỉ) và 1 nhẫn vàng 1 chỉ đính đá màu hồng, tổng cộng 15 chỉ vàng 9999, trị giá khoảng 250 triệu đồng.

Tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự triển khai truy xét và xác định Trí là nghi phạm chỉ sau 6 giờ.

Tại cơ quan công an, Trí khai do cần tiền tiêu xài và chơi cá cược trực tuyến nên đã nhiều lần đột nhập nhà bà Nhân bằng cách dùng dây thép móc then cửa hoặc tháo cửa sổ, bẻ song sắt gỉ để vào trong.

Số vàng chiếm đoạt được, Trí mang bán tại các tiệm vàng rồi nộp tiền vào tài khoản cá nhân để chơi game và tiêu hết.

Đối tượng Trí khai mang bán số vàng trộm cắp được để có tiền chơi game, cá cược...

Ngoài vụ việc trên, Trí còn khai nhận trước đó đã trộm cắp tài sản của ông T.Th (SN 1964, trú thôn Trung Thượng) gồm tiền mặt và trang sức vàng, tổng thiệt hại khoảng 50 triệu đồng.

Hiện, cảnh sát đã thu giữ tang vật gồm một cặp nhẫn kim loại màu vàng và xe máy Honda Winner X biển số 92G1-383.16.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.