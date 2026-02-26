Khởi tố nhóm thanh thiếu niên mang hung khí gây rối trên đường phố, chém người rạng sáng mùng 1 Tết

Ngày 26/2, Công an phường Thanh Khê (TP Đà Nẵng) cho biết đã làm rõ nhóm thanh thiếu niên liên quan vụ “Gây rối trật tự công cộng” xảy ra rạng sáng 17/2 (mùng 1 Tết Bính Ngọ 2026) trên nhiều tuyến đường trung tâm thành phố.

Theo điều tra, khoảng 0h ngày 17/2, Đ.V.N (16 tuổi, trú phường Thanh Khê) rủ khoảng 20 thanh thiếu niên đi trên 10 xe mô tô, nhiều xe đã tháo biển kiểm soát. Nhóm này chạy thành đoàn với tốc độ cao, rú ga, nẹt pô, di chuyển qua các tuyến Nguyễn Tất Thành, Điện Biên Phủ, Lê Độ, cầu Thuận Phước, Trần Phú, 2 Tháng 9, Duy Tân, Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Tri Phương.

Khi đến khu vực đường Lý Thái Tông, N. lấy 4 dao tự chế dài khoảng 1m phát cho H.K.Q (19 tuổi), Đ.M.T (16 tuổi), N.N.K (18 tuổi) và tự giữ 1 dao. Một số đối tượng khác mang theo bình xịt hơi cay.

Công an đọc lệnh khởi tố nhóm đối tượng mang hung khí gây rối, chém người rạng sáng mùng 1 Tết.

Đến khoảng 2h30 cùng ngày, trên đường Nguyễn Tất Thành, nhóm của N. gặp một nhóm thanh thiếu niên khác. Cho rằng bị “nhìn đểu”, cả nhóm quay xe truy đuổi, dùng dao chém anh H.N.Y (20 tuổi) gây thương tích đứt gân tay phải.

Trong lúc bỏ chạy, L.C.T (18 tuổi) chở T.M.H (18 tuổi) tông vào ô tô đang đỗ bên đường. Hậu quả, T. bị gãy một phần xương quay, đứt gân tay phải; H. bị thương ở cổ chân.

Cơ quan điều tra đã thu giữ 4 dao tự chế cùng nhiều xe mô tô liên quan.

2 chiếc xe máy của nhóm đối tượng bị tạm giữ.

Ngày 23/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với H.K.Q và Đ.V.N về tội “Gây rối trật tự công cộng”; bắt tạm giam H.K.Q, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đ.V.N.

Ngày 25/2, cơ quan điều tra tiếp tục khởi tố, bắt tạm giam 5 đối tượng từ 19 đến 22 tuổi, cùng trú TP Đà Nẵng, gồm: L.Đ.D.A, N.V.N, L.T.N.H, P.N.H.D và M.Đ.T.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra, xử lý.