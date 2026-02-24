Khởi tố, bắt tạm giam Phó Tổng giám đốc Nhiệt điện Quảng Ninh

Ngày 23/2/2026, CTCP Nhiệt điện Quảng Ninh (mã QTP) cho biết đã nhận được văn bản số 275/VPCQCSĐT-P3 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an về việc khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với đảng viên vi phạm pháp luật.

Theo nội dung thông báo, ông Lê Việt Cường - Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc công ty - đã bị khởi tố và tạm giam để điều tra về hành vi “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Hiện vụ việc đang trong quá trình điều tra và chưa có kết luận cuối cùng từ cơ quan có thẩm quyền.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Nhiệt điện Quảng Ninh, ông Lê Việt Cường không còn tư cách Thành viên Hội đồng quản trị kể từ thời điểm bị khởi tố.

Ông Lê Việt Cường sinh năm 1979, là kỹ sư Công nghệ nhiệt, cử nhân Quản trị kinh doanh, trình độ chính trị Trung cấp. Ông được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Giám đốc Nhiệt điện Quảng Ninh từ ngày 25/3/2019.

Nhiệt điện Quảng Ninh được thành lập năm 2002, là một trong những doanh nghiệp sản xuất điện lớn tại Việt Nam. Công ty hiện quản lý và vận hành Nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh với tổng công suất 1.200MW (4 tổ máy), đấu nối vào hệ thống điện quốc gia qua Trạm biến áp 500kV Quảng Ninh ở cấp điện áp 500kV và 220kV. Sản lượng điện bình quân thiết kế đạt khoảng 7,2 tỷ kWh/năm.

Nhiệt điện Quảng Ninh có vốn điều lệ 4.500 tỷ đồng, trong đó các cổ đông lớn gồm Tổng Công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) nắm 42% vốn; Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) nắm 11,4%; Tổng Công ty Điện lực TKV – CTCP nắm 10,6%; CTCP Nhiệt điện Phả Lại (PPC) nắm 16%.

Về tình hình kinh doanh năm 2025, doanh thu của Nhiệt điện Quảng Ninh đạt 10.786 tỷ đồng, giảm 9% so với năm 2024. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế lại tăng gần 70% so với cùng kỳ, đạt 1.051 tỷ đồng. Với kết quả đạt được, doanh nghiệp này đã hoàn thành vượt xa kế hoạch lợi nhuận đề ra (460 tỷ đồng).