Công an TPHCM thông báo mới nhất, người dân cần biết

Ngày 24-2, Công an TPHCM vừa phát đi thông báo cảnh giác với hoạt động cho tặng vật dụng miễn phí gắn với quảng cáo các trang web cờ bạc, cá cược trái phép.

Theo Công an TPHCM, thời gian qua, tại một số địa phương đã xuất hiện tình trạng các đối tượng thực hiện hành vi quảng cáo cờ bạc, cá cược trái phép.

Các đối tượng liên hệ một số quán ăn, nhà hàng, cửa hàng tạp hóa... để tặng các vật dụng (ống đũa, cốc nhựa, muỗng, hộp khăn giấy, áo phong, ghế đá, biển hiệu) miễn phí; tặng nón bảo hiểm, móc khóa... cho người đi đường gắn logo, biểu tượng của các trang cờ bạc online.

Công an TPHCM khuyến cáo với hình thức quảng cáo cờ bạc trá hình

Những vật dụng miễn phí này có kèm mã QR có đường link dẫn đến trang web được giới thiệu là một tổ chức cung cấp dịch vụ cá cược trên internet và hướng dẫn người dùng cài đặt thêm ứng dụng thứ ba "để truy cập chính hãng, không lo bị chặn mạng".

"Đây là hoạt động quảng cáo trá hình gắn với các chiêu trò thu hút, lợi dụng thị hiếu, lòng tham dẫn dắt người dân đến các trang cá cược, cờ bạc online; tiềm ẩn các vấn đề phức tạp về an ninh trật tự" - Công an TPHCM thông tin.