Phát hiện loạt tờ tiền từ 50K - 500K trên tuyến tỉnh lộ: Công an xã vào cuộc

Vào ngày 17/02/2026, anh Huỳnh Trọng Phúc (sinh năm 2003, ngụ xã Vĩnh Hưng, tỉnh Tây Ninh) trong lúc lưu thông trên tuyến tỉnh lộ 819 đã tình cờ nhặt được một chiếc ví do người khác đánh rơi. Khi kiểm tra bên trong, anh Phúc phát hiện chiếc ví có một loạt các tờ tiền nhiều mệnh giá từ 50.000 - 500.000 đồng, tổng cộng số tiền là hơn 10 triệu đồng tiền mặt; một tờ tiền mệnh giá 2 USD; cùng nhiều giấy tờ quan trọng như căn cước công dân, thẻ ngân hàng và các giấy tờ cá nhân mang tên Huỳnh Bạch Duy Tân.

Nhận thấy đây là tài sản có giá trị và các giấy tờ quan trọng đối với người đánh mất, anh Phúc không giữ lại mà ngay lập tức mang chiếc ví đến Công an xã Tân Thạnh trình báo, nhờ hỗ trợ xác minh và tìm chủ sở hữu để trao trả. Hành động nhanh chóng, dứt khoát của anh Phúc thể hiện tinh thần trung thực và ý thức trách nhiệm cao đối với tài sản của người khác.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Tân Thạnh đã khẩn trương tiến hành xác minh dựa trên các giấy tờ có trong ví. Qua quá trình xác minh, lực lượng công an xác định chủ sở hữu chiếc ví là anh Huỳnh Bạch Duy Tân. Ngay sau đó, Công an xã đã chủ động liên hệ, thông báo và mời anh Tân đến trụ sở để nhận lại toàn bộ tài sản.

Tại buổi trao trả, toàn bộ số tiền mặt hơn 10 triệu đồng cùng các giấy tờ quan trọng đã được Công an xã Tân Thạnh thay mặt anh Huỳnh Trọng Phúc trao lại đầy đủ cho anh Huỳnh Bạch Duy Tân. Nhận lại tài sản tưởng chừng đã mất, anh Tân không giấu được sự xúc động và vui mừng.

Công an xã Tân Thạnh thay anh Phúc trao trả tài sản lại cho anh Huỳnh Bạch Duy Tân.

Anh Huỳnh Bạch Duy Tân đã gửi lời cảm ơn chân thành đến anh Huỳnh Trọng Phúc – người đã nhặt được tài sản nhưng không tham của rơi, đồng thời bày tỏ sự trân trọng đối với tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm của lực lượng Công an xã Tân Thạnh trong việc nhanh chóng xác minh, liên hệ và trao trả tài sản cho người dân.

Hành động trung thực của anh Huỳnh Trọng Phúc là một nghĩa cử đẹp, thể hiện phẩm chất tốt đẹp của một công dân trẻ. Trong bối cảnh xã hội ngày càng phát triển, những hành động như vậy càng trở nên đáng trân trọng, góp phần lan tỏa các giá trị tích cực, nhân văn trong cộng đồng.

Theo Công an tỉnh Tây Ninh