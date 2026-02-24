Vụ gia đình 3 người gặp tai nạn tử vong trên đường đi chúc Tết: Chân dung tài xế lấn làn

Liên quan đến vụ va chạm giữa ô tô và xe máy khiến 1 gia đình 3 người gồm bố, mẹ và con trai tử vong trên đường đi chúc Tết, xảy ra chiều ngày 18/2 (tức mùng 2 Tết Bính Ngọ) khiến dư luận đau xót, nguồn tin trên báo Pháp luật TP.HCM cho biết, nguyên nhân ban đầu được xác định là do tài xế ô tô Huỳnh Hùng (SN 1996, trú tại phường B’Lao, tỉnh Lâm Đồng) điều khiển xe đi không đúng làn đường quy định.

Tài xế Huỳnh Hùng. (Ảnh: Công an nhân dân)

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng mới đây đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với tài xế Hùng.

Báo Tiền Phong thông tin, vào khoảng 14 giờ ngày 18/2, Huỳnh Hùng điều khiển xe ô tô BKS 61K - 302.20 lưu thông theo hướng từ xã Bảo Lâm 5 đi xã Quảng Khê. Khi đi đến Km15+250, Quốc lộ 28, thuộc thôn 3 Lộc Bảo, xã Bảo Lâm 5 thì xảy ra va chạm với xe máy mang BKS 47N1 - 220.28 do ông Nông Văn Tuấn (46 tuổi; trú tại buôn B’Lôm xã Krông Nô, Đắk LắK) điều khiển, chở theo vợ là bà Long Thị Huyến (46 tuổi) và con trai là cháu Nông Hải Lâm (10 tuổi).

Chiếc ô tô lao xuống taluy bên trái sau vụ tai nạn. (Ảnh: Lao Động)

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm. (Ảnh: Pháp luật TP.HCM)

Hậu quả vụ tai nạn khiến cả ông Tuấn, bà Huyến và cháu Lâm tử vong. Thời điểm gặp tai nạn, gia đình ông Tuấn đang trên đường đi chúc Tết.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật.