Lâm Đồng: Ba người trong gia đình tử vong sau vụ tai nạn

Ngày 18-2 (Mùng 2 Tết), tại thôn 3 Bảo Lộc thuộc xã Bảo Lâm 5 (tỉnh Lâm Đồng) xảy ra vụ tai nạn thương tâm khiến 2 vợ chồng và 1 con nhỏ tử vong.



Hiện trường vụ tai nạn thương tâm ngày Mùng 2 Tết. Ảnh: Đội SOS TP Bảo Lộc

Nạn nhân là anh N.V.T. (46 tuổi) và vợ là chị L.T.H. (46 tuổi, ngụ xã Krông Nô, tỉnh Đắk Lắk) tử vong tại hiện trường. Con trai của anh chị là N.H.L. (10 tuổi) bị thương nặng được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong sau đó.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ 45 phút cùng ngày, anh T. điều khiển xe máy đi từ Đắk Lắk sang khu vực Đạ Tẻh (Lâm Đồng) để chúc Tết. Trong lúc di chuyển qua thôn 3 Lộc Bảo thì xảy ra tai nạn với ô tô do tài xế H.H. (30 tuổi, ngụ phường B'lao, tỉnh Lâm Đồng) điều khiển theo hướng từ xã Bảo Lâm 5 đi xã Quảng Khê.

Vụ tai nạn khiến 2 phương tiện lao xuống dốc ven đường.

Lực lượng chức năng xã Bảo Lâm 5 đã phối hợp với Công an tỉnh Lâm Đồng tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.