CLIP: Cây mai vàng tán khổng lồ, bung nở rực rỡ nổi tiếng ở Đồng Nai

Thông tin về nguồn gốc cây mai vàng, chủ nhân ghi chú gần cây mai: "Khởi nguồn của cây mai vàng khủng này có được là từ ông bạn (bác Xí - đã mất) trồng từ năm 1964 cho ba (Trần Công Định) vào năm 1984 chăm sóc. Sau đó, chuyển cho con (Trần Công Thạnh) năm 1985 trồng ra đất và chăm sóc cho tới nay".