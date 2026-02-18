CLIP: Cây mai vàng tán khổng lồ, bung nở rực rỡ nổi tiếng ở Đồng Nai

CLIP cây mai nổi tiếng Đồng Nai bung nở, rực rỡ sắc xuân
Thông tin về nguồn gốc cây mai vàng, chủ nhân ghi chú gần cây mai: "Khởi nguồn của cây mai vàng khủng này có được là từ ông bạn (bác Xí - đã mất) trồng từ năm 1964 cho ba (Trần Công Định) vào năm 1984 chăm sóc. Sau đó, chuyển cho con (Trần Công Thạnh) năm 1985 trồng ra đất và chăm sóc cho tới nay".
Theo ông Trần Công Thạnh (56 tuổi, chủ nhân cây mai), ông luôn chăm sóc, tưới nước cho cây mai kỹ càng, tỉa lá đúng ngày để cây mai khoe sắc đúng ngày mùng 1 Tết.
Cây mai có chiều cao 4 m, tán rộng hơn 5 m; có nhiều cành tỏa ra đều từ gốc, gốc mai có chu vi 1,2 m.
Mỗi ngày, hàng trăm người dân tới thưởng lãm, check in trước cây mai đẹp nhất Đồng Nai
Được biết, cây mai quý này đã được nhiều người định giá hàng tỉ đồng, nhưng ông Thạnh nói cây "vô giá", không bao giờ bán. Ông muốn trực tiếp chăm sóc cây mai cổ thụ, chiêm ngưỡng nét đẹp của nó, chia sẻ niềm vui xuân tới mọi người.
Hằng năm, Mai "khủng" thường nở đúng 30 Tết và tàn vào mùng 10