3 tháng chuẩn bị cướp ngân hàng "như phim hành động" của giang hồ nhiều tiền án Tài “Đen”

Theo Cục C02, 2 nghi phạm gây án bị bắt là Phạm Anh Tài (hay gọi là Tài “Đen”, SN 1990, HKTT: 21 Đặng Thái Thân, phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi) và Lê Văn Ân (SN 1993, trú tại xã Đăk Cẩm, tỉnh Quãng Ngãi). Bước đầu xác định, tháng 10/2025, Tài "Đen" gọi Ân đến để gạ cùng tham gia phi vụ cướp ngân hàng.

Khi Ân bày tỏ quan ngại về việc "cướp ngân hàng ở Việt Nam khó thoát", Tài liền trấn an: "Yên tâm, đã có kế hoạch chi tiết rồi". Sau đó, Ân đồng ý, về phòng trọ ở cùng Tài.

Tiếp đó, cả 2 cùng khảo sát thực địa, chuẩn bị công cụ gây án và lên kế hoạch như một bộ phim để trốn chạy tránh bị truy bắt. Bên cạnh đó, Tài “Đen” và Ân đi lại hàng trăm lần ở các tuyến đường khác nhau, thuộc từng từng con phố, ngõ ngách…

Khi có lộ trình, Tài "Đen” chọn ngân hàng để gây án và thời điểm có lượng tiền giao dịch lớn nhất. Cuối cùng, Phòng giao dịch Trà Bá trên đường Trường Chinh (TP Pleiku, Gia Lai) được lựa chọn. Từ tuyến đường, thời điểm, phương tiện, công cụ, trang phục đều được chúng lên kịch bản tỉ mỉ từng chi tiết.

2 nghi phạm cướp ngân hàng

Đầu năm 2025, Tài “Đen” dùng giấy tờ giả để mua xe máy hiệu Exciter màu đen tại cửa hàng ở TP Pleiku cũ. Trước ngày gây án, cả 2 mang xe ra khu vực vắng người để sơn thành màu vàng. Sơn xong, Tài “Đen” và Ân lại dán xe chuyển về màu đen nguyên bản để đi lại nhằm tránh sự chú ý.

Đồng thời, Tài “Đen” nói Ân đi xuống phường Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) lấy trộm 1 biển kiểm soát xe máy loại 5 số, cùng đời với chiếc Exciter để lắp vào. Theo khai báo của cả 2 thì mục đích là để khi di chuyển trên đường không bị CSGT phát hiện.

Đêm 18/1, Tài “Đen” và Ân mang chiếc Exciter giấu tại khu vực đồi thông thuộc khu công nghiệp Diên Phú, phường Diên Hồng, cách ngân hàng chừng 5 km. Khu vực này vắng người dân, xa khu dân cư.

Đồng thời, Ân đào 1 cái hố để chôn xe sau khi đi cướp về. Việc đào hố này diễn ra 2 đêm. Đất đào được Ân không hất ngay sang bên cạnh như phản xạ bình thường mà cho gọn vào từng bao tải, vác ra giải khắp đồi thông cho lẫn với đất cũ và lá thông nhằm tránh bị phát hiện.

Cả 2 tính toán, nếu dùng xe Exciter đi lại thường xuyên sẽ dễ bị chú ý nên đã mua thêm 2 xe máy không giấy tờ khác loại Wave Alpha và Dream cũ. Tài “Đen” và Ân lột bỏ toàn bộ vỏ xe, để lại mỗi bộ khung.

2 đối tượng đã bị bắt giữ sau vụ cướp táo tợn

Sáng 19/1, cả 2 mỗi người chạy 1 xe, gùi đồ nghề đằng sau lưng để giả làm người đồng bào đi làm nương rẫy. Tài “Đen” và Ân đi từ nhà trọ của Tài đến khu vực đồi thông rồi giấu 2 xe máy vào bụi cây.

Tại đây, cả 2 lôi xe Exciter giấu trước đó ra và lột bỏ nylon màu đen để lộ ra xe màu vàng. Ăn cơm, nghỉ trưa xong, Tài “Đen” và Ân thay quần áo, mặc đồ xe ôm công nghệ, đi giày, đeo găng tay để "thay đổi toàn bộ đặc điểm nhận dạng".

Hơn 15h30, Tài “Đen” và Ân mang theo súng, chạy xe máy Exciter màu vàng đến phòng giao dịch Trà Bá. Khoảng 15h52, cả 2 xông vào ngân hàng uy hiếp nhân viên và khách đến giao dịch, yêu cầu giao tiền. Khoảng 1 phút, Tài “Đen” và Ân cướp được gần 1,9 tỷ đồng rồichở nhau rời khỏi hiện trường.

Cướp được tiền, cả 2 quay lại khu vực đồi thông, đẩy xe Exciter vào hố đã đào và lấy tấm ván chuẩn bị sẵn đậy lên. Quá trình này, cả hai khai nếu chôn xe sẽ mất nhiều thời gian và lại để lộ phần đất mới, dễ bị phát hiện. Vì thế sau khi đậy tấm ván, chỉ cần phủ lá cây thông lên là hoàn hảo.

Tiếp đó, cả 2 lôi xe ra di chuyển đến khu vực bắc Biển Hồ. Sau chừng 15 phút thì đến nơi nhưng đợi đến khi trời sẩm tối, Tài “Đen” và Ân mới cởi bỏ quần áo, găng tay cùng một số vật dụng khác chất đống vào đốt, hất tro xuống hồ. Tài khai nếu đốt lúc trời sáng sẽ dễ bị phát hiện do lộ cột khói đen.

Với 2 xe máy, chúng khiêng ra gần giữa để dìm xuống đáy hồ cho đỡ bị nổi lên. Tài và Ân sau đó cởi bỏ quần áo, nhét tiền vào balô chuyên dụng rồi bơi khoảng 200 mét qua hồ. Ở bên kia bờ sông, chúng đã cất sẵn một xe máy Airblade, trong cốp có bộ quần áo khác. Lấy quần áo mới ra thay, hai người chở nhau bằng xe Airblade về nhà trọ của Tài ngủ, cất tiền.

Tài “Đen”

Suốt quá trình di chuyển, cả 2 chọn cung đường ven vắng người, không có camera giám sát và thường là xuyên qua rừng. Đi đến đâu, Tài “Đen” và Ân xóa sạch dấu vết đến đó để tránh bị cảnh sát truy vết.

Khi cướp được tiền, cả 2 không tiêu ngay trên địa bàn mà vào TP.HCM để mua 2 cây vàng và về tỉnh Bình Dương cũ để bán. Tuy nhiên, Tài “Đen” và Ân thấy mua vàng bị lỗ 20-30 triệu đồng nên quyết định quay lại phòng trọ chia tiền. Tài và Ân chia tay nhau khi mỗi người cầm gần 900 triệu đồng.

Nghi phạm Lê Văn Ân bị đưa về cơ quan điều tra

Từ đó, cả 2 lẩn trốn như những ngày trước, gần như không liên lạc lại với nhau. Một trinh sát Cục C02 cho hay “Tài và Ân cực kỳ tự tin vì cho rằng kịch bản quá hoàn hảo, không có bất kỳ một kẽ hở nào. Tại hiện trường gây án và ngay cả chỗ đào hố cũng không để lại dấu vân tay…”

Tuy nhiên, bằng nghiệp vụ, tối 4/2 và chiều 5/2, Ân và Tài “Đen” bị công an bắt giữ. Khám xét nơi ở của Tài, công an thu giữ 4 khẩu súng ngắn, 45 viên đạn, 2 dùi cui điện, 107 triệu đồng tiền mặt, 2 nhẫn vàng cùng nhiều đồ vật, tài liệu liên quan. Tại chỗ ở của Ân, công an thu giữ một khẩu súng, nhiều đồ vật, tài liệu liên quan và 830 triệu đồng tiền mặt.