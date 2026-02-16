Nỗi buồn cận Tết ở Tây Ninh: Cụ ông 76 tuổi bật khóc khi bị 2 kẻ lạ mặt cướp giật 180 tờ vé số lúc sáng sớm

Ngày 16/2, ông Trương Văn Hiệp (76 tuổi, sống tại xã Hòa Khánh, tỉnh Tây Ninh) đã trình báo lên công an xã về việc bị cướp 180 tờ vé số bởi một đôi nam nữ.

Chia sẻ với Vietnamnet, ông Hiệp cho biết, khoảng 5h45 ngày 14/2, ông Hiệp đạp xe mang theo xấp vé số 180 tờ len lỏi qua các khu dân cư để mưu sinh. Khi đến khu vực cầu Láng Giang (xã Hòa Khánh), một đôi nam nữ đi xe máy bất ngờ áp sát, giả vờ hỏi mua.

Ông Hiệp kể vụ việc bị đôi nam nữ giật 180 tờ vé số

Lợi dụng lúc ông Hiệp đưa xấp vé số cho chọn, hai đối tượng này bất ngờ tăng ga phóng chạy. Dù cụ ông đã cố gắng hô hoán, cầu cứu người đi đường nhưng các đối tượng đã nhanh chóng tẩu thoát trong màn sương sớm.

Chia thêm với báo Dân Trí, ông Hiệp nghẹn ngào nói, "Cuộc sống khó khăn, tôi từ TPHCM xuống Tây Ninh thuê nhà trọ ở đi bán vé số. Xấp vé số trị giá khoảng 1,8 triệu đồng. Đây là số tiền tôi bỏ ra mua vé số để bán kiếm lời ăn Tết. Tôi không ngờ họ lại ra tay với người già như tôi".

Sáng cùng ngày, ông Hiệp đã đến Công an xã Hòa Khánh trình báo, vụ việc được cán bộ trực ban tiếp nhận.

Liên quan đến vụ việc trên, ông Nguyễn Hoàng Vũ, Chủ tịch UBND xã Hòa Khánh, cho biết, địa phương sẽ trao đổi với công an cùng cấp để nắm thông tin vụ việc, đồng thời trích một phần quà hỗ trợ ông Hiệp đón Tết, vượt qua khó khăn.