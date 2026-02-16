Gặp “đệ nhất cao thủ đánh bóng lư đồng” ở TP.HCM: Đôi tay thu hút sự chú ý

Trưa ngày 28 Tết, tiệm đánh bóng lư đồng của ông Trần Thành Tiến trên đường Lê Văn Duyệt (phường Gia Định, TP.HCM) luôn kín khách. Ông cho biết lượng khách dịp cận tết tăng gấp 2 đến 3 lần so với ngày thường.

Ông Trần Thành Tiến chia sẻ, "từ 5h sáng làm đến 17h chiều tôi mới nghỉ, giống như bảo vệ làm ca 12 tiếng đồng hồ mới kịp giao đồ cho người ta. Một ngày phải trên dưới 30 bộ. Thậm chí khách hàng ngoài Hà Nội còn gửi xe vô".





Trưa 28 Tết, giữa nhịp sống vội vã, tiệm nhỏ trên đường Lê Văn Duyệt vẫn đỏ lửa, sáng lên bởi những bộ lư đồng đang chờ được hồi sinh.

Ông Tiến cho biết, nhiều khách hàng ở xa biết đến tay nghề của ông qua Facebook và báo đài. "Nghề này không khác gì đi nhặt từng hột phước để sống. Mỗi khi mình giao lại bộ lư hương cho khách thấy người ta cười vui vẻ là mình có phước rồi. Mình già rồi cũng ước ao có thành niên nào hưu duyên để truyền nghề, chỉ mong được như tôi hoặc la lá như tôi là mừng rồi. Nhưng thanh niên nào phải chịu học hỏi và đam mê mới được".

Tại nhà số 55, tấm bảng "Nhận làm mới đồ đồng" hiện lên nổi bật. Trước nhà, những bộ lư đồng xỉn màu "xếp hàng" chờ tới lượt "thay áo mới".

Trong màn bụi mịt mù, ông Trần Thành Tiến (67 tuổi) gò lưng bên trục máy mài. Đôi tay sạm màu dầu mỡ ghì chặt khối đồng nặng trịch vào vòng quay. Sau mỗi đường miết sắc gọn, lớp ô-xy hóa đen kịt dần bong ra, trả lại sắc kim rực rỡ cho món đồ thờ tự.

Được biết, ông Tiến đã bén duyên với nghề đánh bóng lư đồng như một cơ duyên từ 30 năm trước. Trong một lần mang đồ thờ của gia đình đi đánh bóng, ông mải mê đứng xem rồi đâm ra yêu thích.

Những ngón tay cong quẹo – dấu vết của hơn 30 năm bám nghề, lặng lẽ ghi lại từng vòng quay kim loại và cả những mùa Tết ông đã miệt mài giữ lửa cho ánh đồng không bao giờ tắt.

Từ chỗ tò mò, ông Tiến quyết tâm "tầm sư học đạo". Những ngày đầu chưa thạo việc, ông từng làm hư gần chục bộ lư của khách, phải bồi thường không ít tiền. Nhưng sự kiên trì đã nhào nặn nên một người thợ đánh bóng lư đồng thuần thục.

Nhiều người xem ông Tiến là "đệ nhất cao thủ đánh bóng lư đồng". Thế nhưng, để có được danh tiếng ấy, ông đã phải đánh đổi với đôi tay ngày càng biến dạng. Khi ông tháo đôi bao tay sờn cũ, chúng tôi không khỏi chạnh lòng vì nhìn thấy những ngón tay cong quẹo bất thường.

Những chi tiết chạm khắc nhỏ bé được chăm chút kỹ lưỡng, bởi chỉ một sơ suất cũng có thể làm tổn thương món đồ quý.

Ông Tiến khiêm tốn nói, "Tôi thấy người ta nói ghê quá, tôi cũng ngại vì mình đâu là cái gì đâu mà người ta gọi vậy. Miễn sao là còn sức khoẻ để phụng sự cho dịp Tết này để bà con xa gần tìm đến mình".

Theo ông Tiến, để bộ lư đồng cũ lấy lại độ sáng, người thợ phải trải qua 4 công đoạn: làm sạch lớp bụi nhang bám dày, xử lý bề mặt bằng máy nhằm loại bỏ phần ô-xy hóa, chà bột chuyên dụng và đánh bóng hoàn thiện.

Công việc đòi hỏi sự kiên nhẫn và tay nghề vững vàng. Với những bộ lư cổ giá trị cao, mỗi thao tác càng phải thận trọng, bởi chỉ cần sơ suất nhỏ cũng có thể làm tổn hại món đồ quý.