Mía lộc thắt nơ đỏ đổ bộ đường phố Hà Nội chờ Giao thừa

Tục đặt cây mía lộc lên bàn thờ tổ tiên vào dịp Tết là phong tục truyền thống lâu đời của người Việt. Theo quan niệm của người xưa, cây mía là biểu tượng của sự giao hòa, kết nối giữa hai thế giới âm - dương, sẽ giúp ông bà tổ tiên có thể chung vui mừng năm mới cùng con cháu.