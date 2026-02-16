Trưa 29 tháng Chạp, vé máy bay Tết từ TPHCM đi Hà Nội giảm mạnh

Ngày 16-2 (tức 29 tháng Chạp) số liệu của Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho thấy trong ngày hôm nay, có tổng cộng 863 chuyến bay đi đến sân bay này, với xấp xỉ 120.000 lượt hành khách.

Trong ngày cuối của năm Ất Tỵ, nhu cầu đi lại qua sân bay Tân Sơn Nhất vẫn cao hơn nhiều so với ngày thường. Riêng Nhà ga T1 có hơn 18.700 lượt hành khách, trong khi Nhà ga T3 có xấp xỉ 28.000 lượt hành khách đi từ sân bay Tân Sơn Nhất tới các tỉnh miền Bắc, miền Trung.

Nhiều người vẫn chọn bay ngày cuối năm để về quê đón Tết cùng gia đình và người thân. Đáng chú ý, theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động trưa nay, nếu khách mua vé máy bay từ TPHCM đi Hà Nội, giá vé thấp bất ngờ.

Cụ thể, Vietjet đang mở bán nhiều chuyến bay khởi hành vào chiều tối nay, thậm chí là đón giao thừa trên máy bay, với các mức giá chỉ từ 2,53 triệu đồng/chặng (đã gồm thuế, phí). Mức giá này chỉ còn một nửa so với giai đoạn cao điểm trước đó. Vài tuần trước, đường bay giữa TPHCM và Hà Nội vé máy bay cạn nhanh dù các hãng liên tục bổ sung – giá vé có thời điểm hạng phổ thông cũng lên tới 5 triệu đồng/chặng.

Sun PhuQuoc Airways mở bán chặng TPHCM đi Hà Nội chiều tối nay giá từ 3 triệu đồng/chặng; trong khi nếu khách bay Vietnam Airlines giá thấp nhất cũng chỉ khoảng 3,12 triệu đồng. Một số chuyến bay khởi hành vào 22 giờ hoặc 23 giờ, đồng nghĩa việc hành khách sẽ đón thời khắc chuyển giao năm mới trên máy bay.

Nếu bay các ngày tiếp theo như mùng 1,2 Tết cùng chặng này, giá vé sẽ giảm dần về dưới 2 triệu đồng/chặng.

Hiện tại, nhà ga T3 Tân Sơn Nhất do các hãng Vietnam Airlines, Pacific Airlines, Bamboo Airways, Vietravel Airlines, Sun PhuQuoc Airways khai thác tất cả đường bay nội địa. Riêng nhà ga T1 ở sân bay Tân Sơn Nhất do Vietjet khai thác tất cả chuyến bay nội địa.

Các hãng hành không khuyến nghị hành khách thực hiện làm thủ tục trực tuyến trước chuyến bay thông qua website, ứng dụng di động, tổng đài hoặc các quầy tự làm thủ tục (kiosk check-in) trong vòng 24 giờ trước giờ khởi hành, tránh tình trạng xếp hàng chờ đợi ở sân bay.

Giá vé máy bay chặng TPHCM đi Hà Nội ngày 29 tháng Chạp. Ảnh chụp màn hình trưa cùng ngày




