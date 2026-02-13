Vé máy bay khứ hồi Thành phố Hồ Chí Minh - Hà Nội chạm ngưỡng 20 triệu đồng

Những ngày này, nhịp đập tại cửa ngõ hàng không lớn nhất cả nước – Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất – đang dần tăng tốc. Theo dự báo từ đơn vị quản lý, sân bay này sẽ phải đối mặt với một đợt cao điểm khai thác mang tính lịch sử. Với sự gia tăng nhu cầu di chuyển của người dân, Tân Sơn Nhất dự kiến phục vụ trung bình khoảng 145.000 lượt khách mỗi ngày. Con số này không chỉ tăng 20% so với ngày thường mà còn vượt qua mức đỉnh của cùng kỳ năm ngoái khoảng 8%, gây áp lực cực lớn lên hạ tầng và công tác điều hành.

Tân Sơn Nhất thiết lập đỉnh khai thác và chiến lược "chia lửa" nhà ga

Để chuẩn bị cho đợt đổ bộ khổng lồ này, lịch bay tại Tân Sơn Nhất đã được đẩy lên mức tối đa với khoảng 940 chuyến bay mỗi ngày, tăng tới 25% so với biểu đồ bay thông thường. Để giải quyết bài toán ùn tắc từ trên không cho đến mặt đất, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã nâng tần suất khai thác từ 42 chuyến lên ngưỡng 46 - 48 chuyến/giờ. Đây được xem là ngưỡng giới hạn để đảm bảo an toàn bay trong khi vẫn nỗ lực giải tỏa hành khách nhanh nhất có thể.

Một trong những thay đổi mang tính bước ngoặt trong dịp Tết năm nay chính là việc vận hành nhà ga T3 để "chia lửa" cho nhà ga T1 vốn đã quá tải từ nhiều năm qua. Theo phương án phân luồng mới nhất, toàn bộ các chuyến bay nội địa của nhóm hãng hàng không bao gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines, VASCO, Bamboo Airways, Vietravel Airlines và Sun PhuQuoc Airways đã được chuyển sang khai thác tại nhà ga T3. Trong khi đó, nhà ga T1 hiện nay chỉ còn phục vụ duy nhất các chuyến bay của Vietjet Air.

Bên cạnh việc mở rộng không gian, các giải pháp công nghệ cũng được huy động tối đa. Tại nhà ga T3, hệ thống cửa khởi hành bằng sinh trắc học và làn làm thủ tục tự động kết hợp với hệ thống bảng điện tử (FIDS) đồng bộ dữ liệu giữa các nhà ga đang được kỳ vọng sẽ giúp hành khách rút ngắn đáng kể thời gian chờ đợi. Trung tâm điều hành hoạt động sân bay cũng cho biết đã tăng cường quân số kiểm tra, giám sát 24/7, sẵn sàng ứng phó với các tình huống khẩn nguy để đảm bảo chất lượng dịch vụ tốt nhất trong những ngày cao điểm.

Thị trường vé máy bay: Hạng phổ thông "biến mất", hạng thương gia lập đỉnh

Trái ngược với nỗ lực điều tiết hạ tầng, thị trường vé máy bay lại đang chứng kiến những diễn biến "nóng" hơn bao giờ hết. Khảo sát thực tế trên hệ thống đặt vé của các hãng hàng không nội địa trong giai đoạn từ ngày 24 đến 28 tháng Chạp (tức từ ngày 11/2 đến 14/2) cho thấy tình trạng khan hiếm vé đang đẩy người dân vào thế khó. Việc sở hữu một tấm vé về quê vào thời điểm này không chỉ là sự may mắn mà còn là một bài toán tài chính nan giải.

Trên chặng bay Thành phố Hồ Chí Minh - Hà Nội, dải vé hạng phổ thông của tất cả các hãng gần như đã bị quét sạch khỏi hệ thống. Những hành khách đặt vé sát ngày hiện nay chỉ còn có thể tiếp cận với phân khúc vé hạng thương gia hoặc phổ thông đặc biệt với mức giá "bỏng tay".

Vietnam Airlines chỉ còn vé hạng Thương gia với mức giá cao.

Hãng hàng không Quốc gia Vietnam Airlines dù đã tăng cường số chuyến bay ở mức dày đặc nhất lịch sử nhưng các chuyến bay giờ đẹp đều đã kín chỗ từ sớm. Hành khách muốn bay ngay trong những ngày cao điểm nhất hiện chỉ còn lựa chọn hạng thương gia với mức giá niêm yết lên tới 9,8 triệu đồng cho một chiều bay. Điều này đồng nghĩa với việc để có một cặp vé khứ hồi đưa gia đình về ăn Tết, người lao động phải chi trả mức giá xấp xỉ 20 triệu đồng – một con số tương đương với nhiều tháng lương của công nhân lao động.

Vietjet đã bán hết toàn bộ vé ngày 12/2.

Tình hình cũng không khả quan hơn tại các hãng hàng không giá rẻ. Vietjet Air dù đã công bố tăng tần suất lên tới gần 1.800 chuyến bay dịp Tết nhưng cũng không thể hạ nhiệt được nhu cầu quá lớn từ thị trường. Trên hệ thống của hãng này, các hạng vé quen thuộc như Eco, Deluxe hay Skyboss đã sớm hiển thị trạng thái "hết vé" hoặc "không còn chỗ". Những ghế trống cuối cùng hiện chỉ còn mở bán dưới dạng hạng vé Business cho một vài khung giờ muộn với mức giá 8,8 triệu đồng/chiều, khiến tổng chi phí khứ hồi chạm ngưỡng 18 triệu đồng.

Bamboo Airways chỉ còn số lượng ít vé hạng Thương gia.

Tương tự, Bamboo Airways cũng sớm "cháy" vé vào các ngày cao điểm nhất. Những suất bay còn lại của hãng này đa phần thuộc hạng thương gia với giá dao động từ 14 đến 17 triệu đồng cho hành trình khứ hồi trong các ngày từ 12 đến 14/2.

Lý giải về tình trạng giá vé cao ngất ngưởng, các chuyên gia ngành giao thông cho biết, dù Nhà nước đã quy định mức giá trần cho các đường bay nội địa nhưng quy định này chỉ áp dụng cho hạng vé phổ thông. Trong thời gian cao điểm Tết, khi nhu cầu vượt xa khả năng cung ứng, toàn bộ dải vé phổ thông được kiểm soát bởi giá trần sẽ bị tiêu thụ hết chỉ trong một thời gian ngắn sau khi mở bán. Khi đó, hệ thống sẽ chỉ còn lại các hạng vé cao cấp không thuộc phạm vi khống chế giá trần, dẫn đến mức giá thực tế mà người dân phải trả tăng vọt.