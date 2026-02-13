Cảnh tượng bất ngờ trước không gian mới công viên phía Đông hồ Gươm

“Chiều nào tôi cũng đi bộ quanh hồ, nhưng mấy hôm nay đi qua đây thấy khác hẳn. Không gian thoáng hơn, lại có thêm các tác phẩm nghệ thuật nên cảm giác rất mới mẻ, nhất là vào dịp cận Tết càng thấy khu vực này sinh động hơn”, cô H chia sẻ.