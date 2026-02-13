Cảnh tượng bất ngờ trước không gian mới công viên phía Đông hồ Gươm
Thực hiện: Như Hoàn
Sau khi hoàn tất công tác giải tỏa, khu vực phía Đông hồ Hoàn Kiếm đang thu hút sự chú ý của người dân Thủ đô khi xuất hiện cụm trưng bày các tác phẩm điêu khắc và pano nghệ thuật, tạo nên diện mạo hoàn toàn mới cho không gian trung tâm.
Ghi nhận tại khu vực quanh trụ sở Tổng Công ty Điện lực Hà Nội, nhiều người dân tỏ ra bất ngờ khi không gian vốn quen thuộc đã thay đổi rõ rệt.
Các tác phẩm điêu khắc được bố trí thành cụm, kết hợp với hệ thống pano nghệ thuật tạo điểm nhấn thị giác nổi bật giữa trung tâm Thủ đô.
Cụm trưng bày được bố trí bao quanh khu vực Tổng Công ty Điện lực Hà Nội, góp phần định hình lại cảnh quan đô thị và tạo trải nghiệm thị giác mới cho khu vực trung tâm thành phố.
Việc đặt không gian trưng bày tại đây cũng tạo sự kết nối hài hòa với các di sản văn hóa – lịch sử quan trọng như đền Ngọc Sơn, cầu Thê Húc và quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục.
“Em thấy không gian này khá thú vị vì đưa nghệ thuật ra gần với đời sống hơn. Trước đây khu vực này ít điểm nhấn, giờ nhìn thoáng đãng và hiện đại hơn nên tụi em cũng thích ghé qua.”
Nhiều "nàng thơ" đã tìm đến địa điểm này để có những bộ hình đẹp.
Du khách nước ngoài đi qua và bị thu hút bởi không gian mới lạ.
“Chiều nào tôi cũng đi bộ quanh hồ, nhưng mấy hôm nay đi qua đây thấy khác hẳn. Không gian thoáng hơn, lại có thêm các tác phẩm nghệ thuật nên cảm giác rất mới mẻ, nhất là vào dịp cận Tết càng thấy khu vực này sinh động hơn”, cô H chia sẻ.