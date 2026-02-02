Cảnh tượng lạ tại cổng trường tiểu học ở TP.HCM mỗi buổi trưa: Phụ huynh tay xách cơm, người chờ đón con về nhà

Vài ngày trở lại đây, hàng loạt trường tiểu học trên địa bàn buộc phải tạm dừng tổ chức bữa ăn bán trú sau khi Công ty TNHH Thương mại An Phước Thắng SG (Sago Food) – đơn vị cung cấp suất ăn cho nhiều trường trong khu vực – bị phản ánh sử dụng thực phẩm quá hạn, thậm chí “biến” thịt trâu thành thịt heo, bò để đưa vào bếp ăn trường học.

Thông tin này không chỉ khiến phụ huynh hoang mang mà còn đẩy nhiều gia đình vào tình thế bị động. Trước đó, họ đã đăng ký cho con học bán trú với kỳ vọng được đảm bảo dinh dưỡng và an toàn thực phẩm, nay phải gác lại công việc giữa chừng, tất bật mang cơm đến trường, vừa lo lắng cho sức khỏe của con, vừa chờ đợi kết luận chính thức từ cơ quan chức năng.

Cảnh tượng lạ tại cổng trường tiểu học ở TP.HCM mỗi buổi trưa

Ghi nhận tại cổng Trường Tiểu học Nguyễn Văn Hưởng (phường Phú Thuận, TP.HCM) – một trong những trường xảy ra vụ việc – cho thấy khá đông phụ huynh đứng chờ sẵn để đón con về nhà ăn cơm rồi buổi chiều quay lại lớp. Một số phụ huynh khác lựa chọn mang cơm đến trường và nhờ nhân viên nhà trường chuyển vào cho các em.

Chị Nguyễn Oanh (phường Tân Thuận, TP.HCM) cho biết việc mang cơm đến trường cho con khá vất vả, nhưng do nhà xa nên không thể đưa đón con vào buổi trưa. “Mình không nghĩ con mình phải ăn như vậy đâu, vì mình nghĩ con nít phải được ưu tiên trước người lớn chứ”, chị chia sẻ.

Trong khi đó, cô Nguyễn Thị Loan cho biết do phụ huynh các cháu đều đi làm nên việc đưa đón được giao cho bà. “Bố mẹ đi làm hết nên cô phải đưa đón. Cũng bất tiện cho mình lắm nhưng phải cố gắng”, cô nói.

Sáng ngày 2/2, trường Tiểu học Đinh Bộ Lĩnh (phường Xóm Chiếu) đã liên hệ với đơn vị cũng cấp suất ăn mới và tổ chức lại suất ăn bán trú cho học sinh

Học sinh Trường Tiểu học Đinh Bộ Lĩnh ăn trưa trở lại sau khi nhà trường đổi đơn vị cung cấp suất ăn.

Trong khi đó, Trường Tiểu học Đinh Bộ Lĩnh (phường Xóm Chiếu, TP.HCM) đã nhanh chóng đưa ra phương án xử lý, kịp thời tổ chức lại bữa ăn bán trú cho học sinh ngay trong sáng thứ Hai đầu tuần.

Trước đó, nhà trường đã khuyến khích phụ huynh đưa con về nhà ăn trưa nhằm đảm bảo an toàn.

Thầy Lê Ngọc Phong, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đinh Bộ Lĩnh, cho biết sau khi xảy ra sự cố, nhà trường đã tạm ngưng cung cấp suất ăn trong 2 ngày (thứ Năm và thứ Sáu tuần trước) để đảm bảo an toàn tuyệt đối. Trong thời gian này, dù việc đưa đón trẻ về nhà ăn trưa gây ra nhiều bất tiện, phụ huynh đều thông cảm và chia sẻ khó khăn với nhà trường.

Không khí bữa trưa tại trường rộn ràng hơn khi bán trú được khôi phục.

Bữa ăn bán trú trở lại, học sinh ổn định nề nếp sinh hoạt giữa trưa.

Nụ cười của học sinh trong giờ ăn trưa khi hoạt động bán trú được nối lại.

“Khi chúng tôi thông báo thứ Hai sẽ tìm đối tác khác để tổ chức bữa ăn bán trú trở lại thì phụ huynh hoàn toàn nhất trí và vui mừng. Bên cạnh đó, chúng tôi yêu cầu đơn vị cung cấp đầy đủ hồ sơ pháp lý cũng như hình ảnh các bữa ăn. Toàn bộ giấy tờ pháp lý đã được gửi đến phụ huynh. Các khẩu phần ăn cũng được chúng tôi trực tiếp kiểm tra, thẩm định cùng đại diện các trường khác. Bước đầu, chúng tôi cảm thấy yên tâm với đơn vị cung cấp suất ăn mới.

Khi các con ăn trưa, chúng tôi đều kiểm tra, giám sát và hỏi ý kiến các con. Hầu hết các em đều khen ngon và ăn hết suất”, thầy Phong cho biết.

Học sinh ăn hết suất, nhiều em cho biết bữa ăn “ngon hơn trước”.

Cận cảnh bữa ăn bán trú gồm cơm, món mặn, rau xanh và canh nóng được phục vụ cho học sinh.

Cận cảnh từng khay cơm được sắp xếp gọn gàng, đảm bảo vệ sinh trước giờ ăn.

Công tác nấu nướng, chuẩn bị thực phẩm cũng được đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm

Thầy Lê Ngọc Phong, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đinh Bộ Lĩnh, cho biết sau khi xảy ra sự cố, nhà trường đã lập tức tạm dừng cung cấp suất ăn bán trú trong 2 ngày để rà soát toàn bộ quy trình, đồng thời tìm kiếm đơn vị cung cấp mới, yêu cầu bổ sung đầy đủ hồ sơ pháp lý, tăng cường kiểm tra thực tế và cam kết giám sát chặt chẽ nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh.

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đinh Bộ Lĩnh cho biết thêm, thời gian tới nhà trường sẽ mời phụ huynh tham quan, kiểm tra đột xuất bếp ăn mà không cần báo trước. Đồng thời, mỗi tháng từ 1–2 lần, nhà trường sẽ chủ động gửi mẫu thức ăn đi xét nghiệm độc lập và công khai kết quả rộng rãi.

Theo báo cáo của Sở An toàn thực phẩm TP.HCM, Công ty Sago Food hiện đang cung cấp suất ăn cho 12 trường học trên địa bàn thành phố, với khoảng 9.300 suất/ngày. Công ty lấy nguyên liệu từ 10 nhà cung cấp.

Thời điểm kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện 371 kg thịt gia súc, gia cầm. Trong đó có 51 kg sườn cốt lết đông lạnh, 200 kg da gà đông lạnh và 120 kg ức gà nạc không da đông lạnh được đựng trong túi không có nhãn mác, ngày sản xuất, hạn sử dụng.