Người từng đầu tư vào dự án tiền ảo này và mất sạch tiền, khẩn trương đến công an trình báo

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đang điều tra vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra năm 2024 - 2025, tại tỉnh Đắk Lắk và các tỉnh, thành phố khác thông qua hình thức kêu gọi đầu tư vào dự án tiền ảo KAYPLE.

Quá trình điều tra, xác định: Từ tháng 9/2024 đến tháng 8/2025, để có tiền tiêu xài cá nhân, Mai Minh Tấn, sinh năm 1995, địa chỉ thường trú: thôn Hiệp Thịnh, xã Ea M' Droh, tỉnh Đắk Lắk; Trần Quang Út (tên gọi khác là Trí), sinh năm 1986, trú thôn Lộc Thái, xã Phù Mỹ Bắc, tỉnh Gia Lai cùng một số đối tượng khác đã tạo lập dự án tiền ảo KAYPLE, đưa ra mức lợi nhuận hấp dẫn tối đa 15%/tháng, kêu gọi nhiều bị hại tham gia đầu tư vào dự án bằng hình thức chuyển USDT (tiền điện tử) vào các ví tiền điện tử Tonkeeper của đối tượng được liên kết với mini app KAYPLE TonDapp. Sau đó, các đối tượng chiếm đoạt toàn bộ số tiền này để tiêu xài cá nhân.

Để giải quyết vụ án khách quan, toàn diện, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các cá nhân liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk thông báo rộng rãi đến quần chúng nhân dân, những ai là bị hại tham gia đầu tư vào dự án tiền ảo KAYPLE thì liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk (Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra), địa chỉ: số 457 Lê Duẩn, phường Bình Kiến, tỉnh Đắk Lắk (hoặc liên hệ điều tra viên Nguyễn Thành Luân, số điện thoại 0962.255.949) trước ngày 28/02/2026, để được giải quyết theo quy định của pháp luật. Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk khuyến cáo bị hại cảnh giác với các đối tượng có biểu hiện lợi dụng, đưa thông tin sai sự thật để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Quá thời hạn nêu trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk sẽ tiến hành giải quyết vụ án theo luật định.

Theo Công an tỉnh Đắk Lắk



