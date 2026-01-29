"Con gái" ở Nhật Bản báo đã chuyển khoản 140 triệu, người phụ nữ kiểm tra biến động số dư rồi lập tức trình báo công an

Theo thông tin từ Công an tỉnh Thái Nguyên, khoảng 9h ngày 23/1/2026, chị Vũ Thị V. trong trạng thái lo lắng, hoang mang đã đến Công an xã Đồng Phúc trình báo về việc nghi bị các đối tượng lừa đảo trên không gian mạng.

Theo trình bày của chị V., vào sáng cùng ngày, một đối tượng đã nhiều lần gọi video qua tài khoản Messenger có tên và ảnh đại diện giống hệt tài khoản của con gái chị, hiện đang đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản. Tuy nhiên, trong các cuộc gọi này, màn hình không hiển thị hình ảnh, không có âm thanh. Đối tượng lấy lý do điện thoại bị hỏng nên không thể bật camera và micro.

Sau đó, đối tượng chủ động kết thúc cuộc gọi và chuyển sang nhắn tin, giới thiệu đang làm dịch vụ nhận chuyển tiền từ nước ngoài về Việt Nam cho những lao động tại Nhật Bản với mức phí thấp hơn so với các hình thức chuyển tiền thông thường. Đối tượng cho biết cần một người có tài khoản ngân hàng tại Việt Nam để trung gian chuyển tiền cho gia đình của những người sử dụng dịch vụ, đồng thời đề nghị chị V. hỗ trợ thực hiện việc này.

Công an xã Đồng Phúc hướng dẫn, cảnh báo chị Vũ Thị V không tin vào các chiêu trò lừa đảo của các đối tượng trên mạng xã hội.

Để tạo lòng tin, đối tượng đã gửi cho chị V. hình ảnh biên lai chuyển khoản thành công số tiền 140 triệu đồng vào tài khoản của chị, đồng thời yêu cầu chị cung cấp thông tin cá nhân và chuyển tiền lại cho các số tài khoản do đối tượng cung cấp. Tuy nhiên, khi kiểm tra tài khoản ngân hàng, chị V. không nhận được bất kỳ khoản tiền nào.

Nhận thấy có dấu hiệu bất thường và nghi ngờ đây là thủ đoạn lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản, chị V. đã nhanh chóng đến Công an xã Đồng Phúc để trình báo. Trong thời gian lực lượng Công an giải thích, tuyên truyền về các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng, chị V. liên tục nhận được cuộc gọi và tin nhắn từ đối tượng thúc giục, hướng dẫn cách chuyển tiền.

Sau khi được cán bộ Công an phân tích, làm rõ phương thức, thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo, chị V. đã không thực hiện bất kỳ thao tác chuyển tiền nào theo yêu cầu. Ngay sau đó, đối tượng đã xóa toàn bộ tin nhắn và chặn liên lạc với chị V.

Từ vụ việc trên, cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không vội vàng chuyển tiền hoặc cung cấp thông tin cá nhân cho người lạ qua điện thoại, mạng xã hội. Khi phát hiện các dấu hiệu nghi vấn liên quan đến lừa đảo, người dân cần bình tĩnh và nhanh chóng trình báo Công an địa phương hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất để được hỗ trợ, xử lý kịp thời.