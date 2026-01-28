Phát hiện nhiều người chuyển khoản tổng cộng 1 tỷ đồng cho thanh niên SN 1999 có STK 27754XXXX, công an vào cuộc điều tra xác minh

Trước đó, vào ngày 25/01/2026, Công an xã Đức Minh nhận được đơn trình báo của chị Trần Thị Thuý H. (sinh năm 1990, trú tại xã Đức Minh) về việc vào ngày 28/8/2025, chị H sử dụng mạng xã hội Zalo, Facebook để tìm mua máy phát điện cũ.

Qua tìm kiếm chị có liên hệ với tài khoản Zalo “Hồ Văn Mẫn”, quá trình trao đổi mua bán, chị H đã chuyển cho tài khoản số 27754XXXX, mang tên Ho Van Man với số tiền 2 triệu đồng. Sau khi chuyển tiền xong thì bị tài khoản Zalo trên chặn và không chuyển hàng theo như đã thỏa thuận. Nghi ngờ mình đã bị lừa nên chị H đã trình báo sự việc với Công an xã.

Sau khi tiếp nhận đơn, Công an xã Đức Minh đã phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh tiến hành điều tra, xác minh thông tin, hoạt động trên không gian mạng của tài khoản nói trên. Quá trình điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ, Cơ quan điều tra đã có đầy đủ tài liệu xác định đối tượng thực hiện các hành vi trên là Mai Hồng Sơn (sinh năm 1999, trú tại xã Đức An, tỉnh Lâm Đồng; tạm trú tại phường Nam Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng) là chủ thông tin tài khoản Zalo “Hồ Văn Mẫn”.

Cơ quan điều tra làm việc với đối tượng Mai Hồng Sơn.

Sau khi nắm được thông tin về đối tượng, Công an xã Đức Minh đã phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao Công an tỉnh Hà Tĩnh phân công tổ công tác vào tỉnh Lâm Đồng để bắt giữ đối tượng. Ngày 27/01/2026, Tổ công tác đã phối hợp với Công an phường Nam Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng bắt giữ Mai Hồng Sơn khi đối tượng đang lẩn trốn tại một phòng trọ ở phường Nam Gia Nghĩa.

Tại Cơ quan điều tra, đối tượng Mai Hồng Sơn khai nhận từ tháng 04/2025 đến nay đã thực hiện nhiều vụ lừa đảo trên mạng xã hội với tổng số tiền trên 1 tỷ đồng. Cơ quan điều tra đã thu giữ 03 chiếc điện thoại di động, 01 thẻ ngân hàng và các tang vật khác liên quan đến hành vi phạm tội của đối tượng.

Cơ quan điều tra tiến hành điều tra, xác minh

Để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Mai Hồng Sơn còn tạo lập các trang facebook, zalo “Nông ngư cơ Đông Dương”; “Nông Cơ Đông Dương”, tài khoản Tiktok, Youtube “Nông Ngư Cơ Đông Dương” và sử dụng các tài khoản zalo khác thường xuyên đăng tải các bài viết có nội dung quảng cáo mua bán các loại máy móc nông nghiệp, máy phát điện, máy nổ, các loại gỗ… để tiếp cận với người có nhu cầu mua.

Khi người có nhu cầu mua, để tạo niềm tin thì Mai Hồng Sơn làm giả, gửi các hình ảnh về thông tin hợp đồng, số lượng hàng người mua đã đặt, đơn vị vận chuyển và các số tài khoản ngân hàng không chính chủ (do Mai Hồng Sơn mua trên mạng xã hội) để gửi cho các bị hại chuyển tiền đặt cọc nhằm mục đích tránh sự theo dõi, phát hiện của lực lượng chức năng. Sau khi bị hại chuyển tiền thì Mai Hồng Sơn chặn liên lạc và chiếm đoạt số tiền mà người mua đã chuyển. Được biết, đối tượng Mai Hồng Sơn đã có 01 tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hiện Công an xã Đức Minh, tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định tạm giữ, củng cố hồ sơ xử lý đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.

Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Công a﻿n