Toàn cảnh nút giao có 2 hầm, 3 tầng, 8 cầu, trị giá 3.400 tỷ đồng ở TP.HCM

Hiện tình trạng ùn tắc giao thông vẫn diễn ra thường xuyên tại nút giao An Phú. Giờ cao điểm, xe từ cao tốc, Mai Chí Thọ và Đồng Văn Cống dồn về một điểm nên dễ chạy chậm theo nhịp. Trong không gian thi công hẹp, chỉ cần một điểm nghẽn nhỏ là hàng xe kéo dài.