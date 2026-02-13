Toàn cảnh nút giao có 2 hầm, 3 tầng, 8 cầu, trị giá 3.400 tỷ đồng ở TP.HCM

Nút giao An Phú là điểm giao nhau của các tuyến đường huyết mạch ở cửa ngõ phía Đông TP.HCM. Nơi đây nằm ngay cạnh ga Thủ Thiêm - ga cuối của tuyến đường sắt cao tốc Bắc - Nam trị giá 67 tỷ USD. Đồng thời, đây cũng là cửa ngõ kết nối thành phố mang tên Bác với sân bay lớn nhất Việt Nam qua cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.
Vì thế, nơi đây được đầu tư 3.400 tỷ đồng để xây dựng nút giao hiện đại, phức tạp bậc nhất TP.HCM với 6 nhánh cầu vượt, 2 cầu qua kênh, 2 hầm chui. Mục tiêu là tách các hướng đi thẳng và rẽ khỏi vòng xoay, giảm xung đột ngay cửa ngõ khu Đông.
Tuy nhiên, khoảng cách giữa quy hoạch tương lai và thực tế hiện tại vẫn còn xa. Dự án nút giao An Phú được khởi công tháng 12/2022 và dự kiến hoàn thành vào dịp 30/4/2025 nhưng bị chậm tiến độ, phải lùi sang quý 2 năm 2026.
Tính đến nay mới có 2 hầm chui, một nhánh cầu vượt, 2 cầu vượt kênh là Giồng Ông Tố và Bà Dạt được thông xe. Còn 5 nhánh cầu vượt nữa vẫn đang dang dở.
Hiện tình trạng ùn tắc giao thông vẫn diễn ra thường xuyên tại nút giao An Phú. Giờ cao điểm, xe từ cao tốc, Mai Chí Thọ và Đồng Văn Cống dồn về một điểm nên dễ chạy chậm theo nhịp. Trong không gian thi công hẹp, chỉ cần một điểm nghẽn nhỏ là hàng xe kéo dài.
Xe máy và ô tô chen qua làn tạm, đổi làn liên tục nên kẹt xảy ra nhanh. Một người dân gần phường An Phú nói có lúc đi vài trăm mét mất hơn mười phút vì phải nhường nhau ở điểm nhập làn.
Nhiều nhánh rẽ và biển báo tạm khiến người đi đường dễ lạc làn. Tốc độ phải giảm để quan sát, đặc biệt khi rẽ về Thủ Thiêm qua Mai Chí Thọ hoặc nhập lại cao tốc.
Rào chắn và đường công vụ chiếm mặt bằng, giao thông chạy theo phương án tạm. Người đi qua thường phải chọn làn sớm, nếu lỡ nhịp là bị dồn vào dòng xe chậm.
Luồng xe tải và container hướng Cát Lái làm xung đột tại điểm rẽ và nhập làn tăng lên. Khi một xe nặng giảm tốc, dòng phía sau dễ đứt nhịp, tạo sóng dừng chờ lan sang các hướng khác.
Tuy nút giao chưa hoàn thiện và chậm tiến độ nhưng dọc An Phú - Thảo Điền, thị trường bất động sản vẫn đang “neo” theo tiến độ hạ tầng. Kết hợp ảnh hưởng từ dự án metro Bến Thành - Thủ Thiêm nên giá rao tham khảo ghi nhận khoảng 95-130 triệu đồng/m² tại Masteri An Phú, 118-237 triệu đồng/m² tại Gateway Thảo Điền và 123-171 triệu đồng/m² tại Estella Heights.
Nút giao An Phú không chỉ mang ý nghĩa giải tỏa ùn tắc cục bộ mà còn hoàn thiện mạng lưới kết nối liên vùng. Khi sự đối lập giữa công trường và quy hoạch được xóa bỏ bằng một hạ tầng hoàn chỉnh, khu vực này mới thực sự đóng vai trò là cửa ngõ thông thoáng, thúc đẩy kinh tế và gia tăng giá trị cho chuỗi đô thị phía Đông TP.HCM.